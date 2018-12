2ª chamada do Bolsa Universidade será divulgada nesta segunda (10)

O edital do programa está disponível no portal da Espi | Foto: Divulgação

Manaus - A lista dos classificados para a segunda chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU) será divulgada nesta segunda- feira (10), a partir das 14h, no site da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI).

De acordo com a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, os classificados devem comparecer à sede do órgão, nos dias 11 e 12 de dezembro, terça e quarta-feira respectivamente, para a entrega de documentação a fim de garantir a bolsa, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, zona Centro Sul, no Bloco D da Universidade Nilton Lins.

“Neste segundo momento, conforme nos orientou o prefeito Arthur Virgílio Neto, vamos convocar classificados em cadastro de reserva, para as vagas remanescentes do programa que não foram preenchidas na primeira chamada, por candidatos que não entregaram documentação no prazo estipulado pelo edital”, explica Cyrino, destacando que os classificados devem ler atentamente o edital para apresentar a documentação corretamente.

No portal da Espi, encontra-se o edital do programa, que contém a lista de documentos pessoais e comprobatórios de escolaridade e renda a serem entregues pelos classificados.

PBU

Criado em 2009, o PBU ofertou, nesta edição, 28.329 bolsas de 50%, 75% e 100%, distribuídas em 14 Instituições de Ensino Superior: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Wyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), Materdei, Uninorte Laureate, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

