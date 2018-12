Centro Literatus oferece curso de fotografia digital em Manaus

O curso será ministrado pela fotógrafa profissional Ruth Jucá | Foto: Divulgação

Manaus -Com o objetivo de capacitar estudantes e profissionais, o Centro Literatus (CEL) realiza nos dias 20 e 21, das 8h às 12h, o curso de férias em Fotografia Digital. O investimento é de R$ 100 e é uma oportunidade para os apaixonados pela arte do clique conhecerem as principais técnicas e começarem a desenvolver seu próprio estilo de fotografia.



“Além disso, a fotografia pode se tornar uma boa opção de renda extra ou até mesmo carreira como freelancer, principalmente nesta época do ano oferecendo ensaio fotográfico de Natal e férias para amigos e a família”, comenta a diretora presidente do CEL, Elaine Saldanha.

Com mais 20 anos de experiência no ramo da fotografia, Ruth Jucá será a instrutora do curso. Ela atua nas áreas de publicidade, arte, moda e fotojornalismo. Ela é especialista em fotos de dança e espetáculos de arte. Trabalhou nos principais jornais da cidade e já participou de diversas exposições.

O curso de Fotografia Digital será realizado na unidade do Centro Literatus localizada na avenida Umberto Calderaro, n° 965 – Adrianópolis.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.

