Prefeitura lança edital do processo seletivo do Bolsa Idiomas 2019

Bolsa Idiomas | Foto: Divulgação

Manaus - O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, lança nesta terça-feira, (11), às 15h30, o edital do Processo Seletivo do Programa Bolsa Idiomas 2019, no auditório da Espi, na avenida professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras – Bloco D da Universidade Nilton Lins.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o programa vai oferecer bolsas integrais e parciais de 50% ou 75% em cursos de idiomas para estudantes de baixa renda.

