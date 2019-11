Últimos dias para inscrição no processo seletivo 2020 da FMM

Termina no dia 17 de novembro o prazo para se inscrever no processo seletivo 2020 da Fundação Matias Machline (FMM), ex-Fundação Nokia. Localizada no Distrito Industrial de Manaus, a FMM oferece 368 novas vagas de Ensino Médio Técnico nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. A prova está marcada para o dia 1º de dezembro de 2019.

As vagas são destinadas aos alunos que vão concluir o 9º ano do Ensino Fundamental em 2019 e tenham até 17 anos completos em 31 de dezembro. O processo seletivo da Fundação Matias Machline é um dos mais concorridos do Amazonas, na modalidade Ensino Médio Técnico.

O edital com as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da instituição, no endereço www.fundacaomatiasmachline.org.br . As inscrições podem ser feitas no link www.fundacaomatiasmachline.org.br/processo-seletivo-2020 . É preciso pagar uma taxa simbólica de R$ 25.

Para atender aos interessados que não conseguirem fazer a inscrição pela internet, foi montada uma estrutura na sede da Fundação, na Avenida Ministro Mário Andreazza 916. O espaço funciona das 7h30 às 15h30.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas no telefone (92) 2129-2999, ou nas redes sociais: @fmatiasmachline.

Quem é

Há 32 anos, a Fundação Matias Machline, que tem como mantenedora a empresa Digitron da Amazônia, acumula histórias de sucesso, proporcionando Ensino Médio Técnico de excelência a jovens carentes de Manaus. A FMM transforma a realidade desses estudantes e de suas famílias.

Atualmente, a FMM tem 880 jovens nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. Os alunos também recebem, gratuitamente, material didático, uniformes e três refeições diárias, além de acompanhamento médico, odontológico e psicopedagógico.

A cada ano, 350 estudantes concluem o Ensino Médio Técnico e levam para a vida os pilares da disciplina, do respeito e da humildade. A maioria dos formandos ingressa nas melhores instituições de ensino superior do Brasil. Em 2016, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) fez uma carta de reconhecimento para a Fundação, pelo índice de aprovados ao longo dos anos.

Vagas

Conforme o edital, 70% das vagas são para candidatos que estudaram todo o Ensino Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) em escola pública (federal, estadual ou municipal), cuja renda familiar bruta mensal, devidamente comprovada, seja de até R$ 4.000 (quatro mil reais).

Do total das vagas, 20% são destinadas aos candidatos de escola pública com renda familiar bruta mensal acima de R$ 4 mil. Para alunos vindos de escola particular, são destinadas 5% das vagas.

Os 5% restantes das vagas são para empresas parceiras da Fundação Matias Machline.

A partir do dia 21 de novembro de 2019, o candidato deverá imprimir seu cartão de confirmação de inscrição, que traz o local da prova, no site www.fundacaomatiasmachline.org.br.

