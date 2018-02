Ministério do Turismo oferece mais de 200 mil vagas para cursos grátis

| Foto: Divulgação

Brasília -O Ministério do Turismo abriu inscrições para o programa de qualificação profissional gratuita, com cursos profissionalizantes voltados para área de hotelaria e viagens. São ofertadas 207.375 vagas para 24 cursos. O candidato deve ter mais de 15 anos e residir em qualquer unidade da Federação.



A carga horária varia de 160h a 300h. Na lista de oferta, estão cursos de inglês e espanhol básico, Língua Brasileira de Sinais (Libras), mensageiro, recepcionista, reciclador, agente de microcrédito, produtor de cerveja e auxiliar de fiscalização ambiental, entre outros.

“A qualificação profissional é uma de nossas prioridades para os próximos anos e, exatamente por isso, foi incluída no plano Brasil + Turismo que prevê o fortalecimento das iniciativas voltadas para ampliarmos o universo de pessoas aptas e preparadas para atuar no mercado de viagens”, afirma o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 19 de março AQUI.



A partir do dia 26 de março, os alunos terão acesso à plataforma para validar a matrícula e iniciar o curso, segundo previsão do Ministério da Educação. Todos as formações têm emissão de certificado reconhecido e autorizado pelo MEC.







