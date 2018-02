Sebrae abre vagas para curso online gratuito para novos empreendedores

Manaus - Se você pretende montar seu próprio negócio, vai encontrar no curso 'Iniciando um Pequeno e Grande Negócio' um excelente auxílio para se preparar para a empreitada. Nele, irá conhecer como e o que é necessário fazer para iniciar e gerir um empreendimento. É à distância, gratuito e com inscrições no site do SEBRAE.

O curso oferece noções básicas essenciais e vai além, ajudando na prática de implementação do negócio a partir de estudos de caso e atividades concretas. Além de estudar sobre a importância da pesquisa de mercado, por exemplo, o aluno também aprende a elaborar essa pesquisa para conhecer clientes, fornecedores e concorrentes.

O curso também trabalha os conhecimentos necessários para que o aluno entenda o seu negócio como um processo e conceba seus produtos e serviços com a qualidade exigida pelo mercado.

Entre os conteúdos presentes nos 10 módulos que compõem o curso, encontram-se:

Características de comportamento empreendedor; Identificando Oportunidades de Forma Empreendedora; Definindo o Segmento de Mercado; Pesquisando o Mercado Consumidor; Desenvolvendo as Características dos Produtos e Serviços; A empresa como um processo; Análise Financeira: O que é e para que serve?; A Importância do Planejamento; O Plano de Negócio como um Processo.

A partir dessas e de outras abordagens, o estudante sai do curso compreendendo quais são os comportamentos empreendedores que podem alavancar o empreendimento rumo ao sucesso e formalizando o seu próprio plano de negócio.

A carga horária é equivalente a 30 horas e tempo de disponibilização do curso on-line para o participante é de 30 dias.

Você contará com apoio e orientação de um tutor experiente no assunto, que esclarecerá dúvidas e estimulará a discussão de questões importantes. Além disso, poderá interagir com outros participantes e receberá um certificado digital ao concluir a capacitação.

