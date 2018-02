FGV abre quase 50 cursos gratuitos online e com certificação

Manaus - Estudar online e gratuitamente é uma das formas de agregar qualificação e atualização de currículo. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem um programa de educação a distância grátis com certificação e quase 50 cursos. A carga horária é curta e o candidato não precisa sair de casa, podendo cursar aos finais de semana, boa oportunidade para em um dia de folga aprender algo novo.

Os cursos são voltados para diversas áreas como direito, comunicação, finanças, marketing e vendas, gestão empresarial, sustentabilidade dentre outros. Para obter o certificado o aluno deve passar por uma avaliação com média igual ou superior a sete.

Confira alguns cursos disponíveis

Ciência e Tecnologia

Com 15 horas de aula o curso é ministrado pela professora Elisabeth Silveira, ela é a Coordenadora Pedagógica do FGV Online. Doutora em Lingüística e Mestre em Língua Portuguesa. Os interessados pelo curso vão refletir sobre o fazer ciência, principalmente às questões relativas à produção do conhecimento e as influências positivas e negativas da ciência e da tecnologia ao longo da história da humanidade.

Fundamentos da Gestão de TI

Este curso irá abordar diversos conceitos da empresa digital, fala sobre o papel da tecnologia nos negócios. Ele trata sobre a nova economia que é o fenômeno da bolha da internet. O estudante vai aprender sobre o impacto social da revolução da nova economia, incluindo a chamada geração virtual ou geração V. Também vai estudar sobre as principais tendências em tecnologia da informação.

Recursos Humanos

Com carga horária de 15 horas, o curso tem o objetivo de analisar programas, tratando de questões relativas à liderança e à avaliação de resultados. O curso gratuito é ministrado pela professora Sylvia Constant Vergara, doutora em Educação pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), mestre em Administração pela FGV, administradora de empresas e pedagoga pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Processo de Comunicação e Comunicação Institucional

O curso é ministrado pelo professor Roberto Raupp que é Mestre em Administração Pública. Ele analisa os princípios fundamentais que regem a comunicação como um meio cultural capaz de gerar conhecimentos, interações e trocas de informações. A carga horária é de apenas 5 horas.

Como Gastar Conscientemente

São apenas 8 horas de curso, ele tem o objetivo de orientar as pessoas desejam aprender a consumir de maneira consciente dentro de seu orçamento e atendendo aos seus objetivos. Vai mostrar algumas perguntas que deve fazer antes de comprar como: Eu preciso ou eu quero isto? O consumo me faz mais feliz?

Edição: Lívia Nadjanara

