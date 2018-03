Atenção mulheres! Inscrições abertas para curso Mecânica de Salto Alto

Manaus- Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) abriu inscrições para mais um curso intitulado Mecânica de Salto Alto, voltado, exclusivamente, para mulheres, habilitadas ou não, interessadas em conhecer melhor seu veículo e em aprender como executar alguns serviços básicos, como trocar pneu.

O curso é oferecido anualmente e de acordo com o diretor presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, as inscrições vão até o dia 9 de março, mediante a doação de duas latas de leite em pó, integral, na sala da gerência de Educação de Trânsito do órgão, localizada na sede do Detran-AM, na Avenida Mario Ypiranga Monteiro, nº 1.800, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

As aulas serão ministradas pelos técnicos do órgão, durante dois sábados, 10 e 17 de março, no auditório da sede. O diretor presidente Vinicius Diniz explica que durante as aulas, as condutoras terão informações teóricas e práticas sobre o manuseio de equipamentos dos veículos, como a troca de bateria e pneus, procedimentos simples, mas que ainda são sinônimos de dores de cabeça para as mulheres.

Além desses serviços, elas aprenderão a realizar troca de óleo, fazer a verificação do nível de água, entre outros. Além de ajudar as mulheres a lidar melhor com seu veículo, a capacitação oferecida pela Detran-AM tem proporcionado conhecimentos necessários para que mulheres possam atuar na área de prestação de serviços de mecânica básica, gerando oportunidade de emprego e renda.

