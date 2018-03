Oficina gratuita no Sine Manaus ensina a fazer brigadeiro gourmet

Manaus - Em comemoração ao mês das mulheres, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) irá oferecer nesta terça-feira (6), das 14h às 17h, duas oficinas gratuitas para o público feminino: salada de pote e brigadeiro gourmet, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As mulheres interessadas precisam apenas se apresentar no posto do Sine Manaus do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Zona Leste.



As duas oficinas fazem parte de uma programação maior da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), dentro das atividades do Março Lilás, promovido pela Prefeitura de Manaus e cujas atividades estão sendo organizadas pelo Fundo Manaus Solidária. A programação completa da Prefeitura de Manaus está no site https://manaussolidaria.manaus.am.gov.br

A maior parte da programação da Semtrad, que começou nesta segunda-feira, 5, será realizada no Sine Manaus do Shopping Phelippe Daou, sempre a partir das 14h.

Conforme a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, o objetivo é contribuir com as discussões em torno do papel da mulher no mercado de trabalho e o incentivo ao empreendedorismo. “Temos um cenário positivo para as mulheres que, nos últimos 14 anos, têm se lançado como empreendedoras, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico no país”, destaca Ananda, lembrando que a mulher ainda enfrenta barreiras no trabalho que precisam ser debatidas.

O diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro, explica que a programação do Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou está dividida em três momentos: o gastronômico, com oficinas de atividades práticas; o de saúde, com serviços gratuitos sobre nutrição, palestras e higiene bucal; e o de beleza, com corte de cabelo, limpeza de pele e SPA para mãos, entre outros. Todos os serviços gratuitos estão sendo feitos a partir de parcerias com o Senac, Hinode, Dermaclin, Junior Achievement e o curso de Odontologia da UniNorte.



Haverá também a Feira de Artesãs, para que a população conheça o trabalho desenvolvido pelas artesãs cadastradas na Semtrad. O diretor de Economia Solidária da Semtrad, Virgílio Melo, ressalta que dos mais de 300 artesãos cadastrados no órgão, mais de 70% são de mulheres que não apenas ajudam no sustento de suas famílias, como acabam sendo a principal fonte provedora de renda.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



06/03/2018 – 14h às 17h: Tarde Gastronômica

● Oficina de frios: Salada no pote

● Oficina de Brigadeiro Gourmet

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

07/03/2018– 14h às 17h: Tarde da Saúde

● Nutricionista.

● Palestra com psicóloga “A importância de se cuidar da saúde mental e promoção de qualidade de vida”.

● Orientação de higiene bucal

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

08/03/2018– 14h às 17h:Tarde da Beleza

● Corte Cabelo

● SPA das mãos

● Limpeza de Pele

09/03/2018 – 9h às 12h – Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos

Oficina de Empreendedorismo para Mulheres da Área Rural

Serviços gratuitos de maquiagem e limpeza de pele

10/03/2018 – 08h às 12h: Prefeitura Mais Presente

Local: Escola Municipal Eng. João Alberto Menezes, localizada na Rua Emília Grana, s/n, Vale do Sinai – Cidade Nova.

● Palestra com psicóloga “A importância de se cuidar da saúde mental e promoção de qualidade de vida”.

● Palestra com empreendedora “Empreendedorismo Feminino: Negócios que transformam”.

12/03/2018 a 16/03/2018 – 08h às 12h

● Palestra sobre empreendedorismo feminino.

Local: Sala de Atendimento do FUMIPEQ/SEMTRAD.

20/03/2018 a 21/03/2018 – 08h às 17h

● Feira das Artesãs

Exposição e venda de produtos confeccionados pelas artesãs cadastradas no Departamento de Economia Solidária da SEMTRAD.

Local: Parque do Idoso.

