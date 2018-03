Quer ser cuidador comunitário? Veja curso com inscrições gratuitas

Manaus - As inscrições para a primeira turma do curso de Cuidador Comunitário 2018 da Prefeitura de Manaus serão abertas na próxima quarta-feira (21) no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Betânia, zona Sul de Manaus. O projeto é de iniciativa da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração (Semad), em parceria com a Fundação Doutor Thomas (FDT).

“Devido ao sucesso do curso, que teve sempre o total de vagas preenchidas em todas as edições, estamos retornando este ano com o projeto, que é mais um avanço da Prefeitura de Manaus em relação às políticas públicas voltadas para a terceira idade”, afirmou a diretora da Espi, Stela Cyrino.

O objetivo do curso é ajudar a comunidade a cuidar dos idosos da família, com orientações sobre higiene, alimentação, exercícios físicos e qualidade de vida. Podem participar pessoas acima de 18 anos, de qualquer nível de escolaridade.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, ressaltou que o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento aponta que o número de idosos está crescendo cada vez mais rápido. “Por isso iniciamos este projeto, que é uma das metas na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, de oferecer orientação e capacitação para o atendimento ao público idoso de Manaus”, disse.

As inscrições serão realizadas nos dias 21, 22, 23, 26 e 27 de março, ou até o preenchimento das 50 vagas oferecidas, no Cras da Betânia, na rua São Lázaro, nº 26, próximo ao Baratão da Carne. As aulas iniciam no dia 3 de abril e acontecem durante todo o mês, sempre às terças e quintas, das 9h às 11h, no próprio Cras da Betânia. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3215-4665 / 3637-7874 / 99173-5270 ou pelo e-mail crasbetania@pmm.am.gov.br.

O projeto de capacitação de cuidadores de idosos na comunidade teve início em junho de 2017. | Foto: FDT

Iniciativa

O projeto de capacitação de cuidadores de idosos na comunidade teve início em junho de 2017, com uma turma no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Japiim, na Zona Sul. A segunda edição foi realizada no Cras do São José 4, Zona Leste. A terceira turma aconteceu na Paróquia São Raimundo Nonato, zona Oeste, e o encerramento foi na sede do Movimento Amigos da Zona Norte de Manaus, no bairro Monte das Oliveiras.

Diferentemente do curso Cuidador de Idoso, que tem extensa carga horária e prepara profissionais para atuar na assistência à terceira idade, o Cuidador Comunitário busca ajudar a comunidade a atender os idosos do seio familiar, com orientações sobre higiene, alimentação, exercícios físicos e qualidade de vida.

Edição: Lívia Nadjanara

