Estude de graça com cursos à distância e seja certificado

Manaus - Para quem pretende inserir no currículo cursos de qualificação profissional, a educação a distância é a modalidade que está 'em alta'. Estudar de graça e com certificação já é possível por meio de sites. Melhor de tudo? O internauta é que define o melhor horário para os estudos. Confira a lista que o Em Tempo preparou para facilitar a sua busca.

A oportunidade de fazer mais de 20 cursos no seu tempo e no seu horário é o principal atrativo do Veduca. Ele oferece cursos online e livres que são reconhecidos pelo mercado e podem ser incluídos no currículo e utilizados na sua faculdade.

Os cursos são ofertados em diversas áreas do conhecimento como gestão, medicina do sono, sustentabilidade, matemática financeira, física, liderança, libras, entre outras.

Para se inscrever em um curso online gratuito ou certificado do Veduca, você deve entrar na plataforma, clicar em catálogo de cursos , escolher um de seu interesse e se inscrever.

Segundo o site, o certificado é reconhecido pelo mercado de trabalho e pode ser usado no currículo profissional e/ou como horas complementares na faculdade. O certificado é digital e é emitido pelo Veduca. Ele é encaminhado para o e-mail de cadastro em até 48 horas.

Já a Associação Brasileira de Educação Online (Abeline) oferta cursos mais de 100 cursos em 18 áreas do conhecimento. O ensino é totalmente online, à distância.

Os cursos são nas áreas são de direito, gestão, administração, idiomas e até profissionalizantes como construção civil, porteiro, garçom, zelador predial, auxiliar de serviços gerais e outros.

Para participar, o primeiro passo é fazer o cadastro no site. O aluno escolhe o curso, e estuda o material disponibilizado gratuitamente referente a determinado assunto. Após estudar o conteúdo e demonstrar suficiência por meio de uma avaliação que é realizada online, poderá retirar o Certificado de Conclusão do Curso válido em todo o território brasileiro.

Para concurseiros

Para quem um objetivo mais específico, como exemplo estudar para concursos públicos, o site Kultivi é uma boa opção. A plataforma gratuita oferta cursos de idiomas e preparatórios para concursos, inclusive Enem e exame da OAB.

São 54 cursos 1.847 aulas para concursos, OAB, ENEM e idiomas. De acordo com o site, os profissionais contam com titulação acadêmica reconhecida - entre especialistas, mestres e doutores. O uso de slides pelos professores podem ser baixados gratuitamente pelos usuários. Os materiais são uma forma de revisão do conteúdo nos dias que antecedem a prova. Os estudos ocorrem por vídeos aulas.

Para estudar, basta escolher o cursos e fazer a inscrição no site.

