Escola do Hospital Albert Einstein oferta mais de 100 cursos gratuitos

Manaus - Criado para difundir conhecimento na área da saúde, o Ensino Einstein estimula a evolução contínua de alunos e profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein. O centro educacional oferta cursos online gratuitos, de curta duração com declaração de participação para interessados em assuntos da área da saúde.

São mais de 100 cursos ofertados por ensino à distância (EAD), por meio de vídeo-aula ou discussão científica. A média de duração de cada curso é de 1 hora, e a declaração de participação é selecionada no ato da inscrição. As inscrições podem ser realizadas a qualquer momento no site do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEP).

Os cursos mais procurados são aleitamento materno, alteração do nível de consciência, atendimento dermatológico em pediatria, atendimento em politraumatismo, cardiopatia e gravidez, casos clínicos de cardiologia, complicações no AVC, entre outros.

Mais cursos

Outra instituição de bom conceito que oferta cursos gratuitos online é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ela tem um programa de educação à distância grátis com certificação em quase 50 cursos. A carga horária é curta e o candidato não precisa sair de casa, podendo cursar aos finais de semana. Uma boa oportunidade para, em um dia de folga, aprender algo novo.

Os cursos são voltados para diversas áreas como direito, comunicação, finanças, marketing e vendas, gestão empresarial, sustentabilidade entre outros. Para obter o certificado o aluno deve passar por uma avaliação com média igual ou superior a sete.

Outra universidade, é Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com 60 cursos disponíveis por meio de Ensino à Distância (EAD), de forma gratuita. Os cursos são voltados para área de humanas e as inscrições são realizadas online no site da instituição gratuitamente.



Cursos como língua estrangeira, educação infantil, sociologia, ética, língua portuguesa, arte e ética são algumas matérias ofertadas. O aluno ainda têm a opção de enviar um e-mail para o professor que propôs a disciplina para tirar eventuais dúvidas.

Todos os cursos são livres e o aluno pode se inscrever em quantos achar necessário. Além disso, enquanto o aluno está online, é possível ver quais outras pessoas estão acessando a plataforma podendo assim ser realizada a troca mensagens entre elas.

Edição: Lívia Nadjanara

