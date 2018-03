Ufam oferta cursos livres de extensão em artes para todos os públicos

Manaus- O Programa Escola de Arte da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), da Faculdade de Artes, divulga a abertura de inscrições dos cursos livres de extensão para o primeiro semestre de 2018. As vagas disponíveis para cada modalidade serão ofertadas à comunidade interna e externa.

As inscrições começam nesta segunda-feira (19) e vai até o dia 21 de março pelo link de divulgação. As vagas serão preenchidas por ordem de envio do formulário. Cada modalidade tem a carga horária total de 40h, realizadas durante os meses de abril a junho de 2018. As aulas acontecem nas dependências da Faculdade de Artes, setor norte do campus.

Segue a lista dos cursos disponíveis

Modalidade Música

Segunda- Matutino

Violão I : a partir dos 18 anos, sem conhecimento no instrumento. 20 vagas

Teoria e percepção musical: a partir dos 18 anos. 15 vagas

Piano I : A partir dos 18 anos, sem conhecimento no instrumento. 10 vagas (trazer fone e adaptador P10)

Flauta Doce I: 10 a 15 anos, SEM conhecimento no instrumento. 10 vagas

Técnica Vocal: a partir dos 18 anos. 60 vagas

Terça - vespertino

Piano II : A partir dos 18 anos, COM conhecimento no instrumento. 10 vagas. (trazer fone e adaptador P10)Piano para terceira idade. COM ou SEM conhecimento no instrumento. 10 vagas. (trazer fone e adaptador P10)Violão I : A partir dos 18 anos. SEM conhecimento no instrumento. 20 vagasMusicalização I : De 03 a 05 anos. Experimentações sonoras e musicais. 15 vagasMusicalização II: De 06 a 08 anos. Vivências musicais e flauta doce. 15 vagas.Musicalização III : De 09 a 12 anos. Práticas musicais para crianças (Flauta.Canto.Piano.Violao). 15 vagas

Quinta - vespertino

Violino I : De 12 a 25 anos. SEM conhecimento no instrumento. 07 vagasViolino I : A partir dos 18 anos, SEM conhecimento no instrumento. 07 vagasViolão II . A partir dos 18 anos. COM conhecimento básico no instrumento. 20 vagasFlauta Doce I: A partir dos 18 anos. SEM conhecimento no instrumento. 10 vagas

Sexta - vespertino

Coral da Escola de Arte- Voz feminina. A partir dos 18 anos. 30 vagas.Voz masculina. A partir dos 18 anos. 30 vagas

Modalidade Artes Visuais

Segunda -vespertino

Pintura I. A partir dos 18 anos. 10 vagasArte em cerâmica: canecas personalizadas. A partir dos 18 anos. 15 vagasIntrodução ao desenho básico. De 10 a 17 anos. 15 vagasIntrodução ao desenho básico. A partir dos 18 anos. 20 vagas

Terça vespertino

Arte em cerâmica. A partir dos 18 anos. 15 vagas

Pintura para terceira Idade. 10 vagas

Pintura -Atelier Infantil. De 08 a 12 anos. 10 vagas

Pintura - Atelier Juvenil. De 13 a 17 anos. 15 vagas

Quarta -vespertino

Introdução ao desenho básico. De 10 a 17 anos. 15 vagas

Introdução ao desenho básico. A partir dos 18 anos. 20 vagas

Seg/Ter -vespertino

Serigrafia. A partir dos 18 anos. 10 vagas

Modalidade Dança- Vespertino

Terça - vespertino

Dança livre. A partir dos 18 anos. 30 vagas

