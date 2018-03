Quer trabalhar com 'pets'? Curso profissional será realizado em Manaus

Manaus- Para quem sonha em ser um profissional pet já é possível se qualificar por meio de cursos especializados. Manaus irá sediar o primeiro curso de formação Personal Pet/ babá de animais e passeador de cães. O evento acontece no dia 30 e 31 de março com a facilitadora Karen Martins, vinda de Florianópolis (SC).

O curso profissionalizante está aberto ao público em geral e contará com entrega de certificado. As vagas são limitadas e o objetivo do curso é formar profissionais qualificados para atuarem no mercado de serviços para pet na cidade. No Brasil, o mercado de produtos e serviços para animais de estimação é um dos que mais cresce. Os tutores de animais cada vez mais buscam por profissionais que tenham conhecimento, qualificação e que ofereçam serviços de qualidade que priorize o bem estar animal.

Leia também: Quer estudar no exterior? Banco oferta mais de 1 mil bolsas de estudos



Serão 4 módulos distribuídos nos dois dias, Módulo 1: Introdução; Módulo 2: Comportamento e Bem estar animal; Módulo 3: Primeiros Socorros; Módulo 4: Dicas de como iniciar seu Negócio e Noções de Marketing Digital.

O investimento é no valor de R$600 reais. Informações e inscrições são realizadas pelo e-mail: cursopersonalpet@gmail.com .

Sobre a facilitadora



Karen Martins é Zootecnista e Mestre em Ciência Animal, formada em Zootecnia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e com Mestrado em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Trabalha com Metodologias positivas e amigáveis, sem uso de reforços negativos e que não inferem dor nem trauma aos animais. Atua como terapeuta comportamental de animais, pet sitter e dog walker em Florianópolis, desde 2014, atendendo em domicílio. Prioriza a individualidade de cada animal e suas necessidades. Dessa forma, juntamente com os tutores, procura traçar estratégias, considerando os princípios de bem-estar animal, melhorando o cotidiano dos animais e a relação destes com os tutores. Por gostar e se interessar pelo assunto, segue constantemente se atualizando com estudos recentes aplicados ao comportamento de cães e gatos.

Serviço



Quando:30 e 31 de março



Onde: Espaço Cardume Coworking

Investimento: R$ 600

Inscrições: cursopersonalpet@gmail.com

Leia mais:

Cobrança de bagagens não diminui preços de bilhetes aéreos

Consumo de gás natural no Amazonas aumentou 28,5% em um ano

Conheça os canais de reclamação e solução de problemas para consumidor