Prefeitura prorroga inscrições para cursos gratuitos em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), prorrogou as inscrições para o programa Empreende Manaus, que oferece mais de 1,5 mil vagas em palestra, oficinas, consultorias e cursos de empreendedorismo. As inscrições, que são gratuitas, se encerram na terça-feira, 27/03.



Os interessados devem acessar o site da Semtrad e preencher o formulário de inscrição, escolhendo a atividade que deseja participar. Após esta etapa, haverá um processo de seleção dos candidatos, conforme os critérios constantes no edital do Empreende Manaus.

As aulas serão ministradas pelo Sebrae-AM. Para se inscrever, basta clicar aqui:



Importante:Como será feito uma seleção, é importante descrever telefone e e-mail de contato corretamente, pois os pré-selecionados serão contactados para futura reunião em local a ser divulgado via telefone.

Conheça os cursos:

Curso: Como validar seu Modelo de Negócio – 150 vagas

Curso: Transformando sua ideia em Modelo de Negócio – 150 vagas

Oficina: Empreendedorismo para iniciar um negócio – 150 vagas

Oficina: Orientações sobre acesso a financiamento – 240 vagas

Oficina: Formalização para iniciar um negócio – 210 vagas

Oficinas: Aprimorar a gestão empresarial dos microempreendedores individuais formalizados, (formalizar 10% dos negócios informais) – 141 vagas

Palestra: O Micro Empreendedor Individual – 510 vagas

Consultoria: Orientação Empresarial para Formalização de Microempreendedores Individuais, (formalizar 10% dos negócios informais) – 141 vagas.

Vagas para empreendedores formais (MEI)

Curso: Tratando Bem o Cliente – 60 vagas

Curso: Aprendendo a Empreender- 60 vagas





