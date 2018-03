Que tal estudar cursos a distância em Manaus? Aulas iniciam em abril

Manaus - Com 78 anos de tradição, a universidade Braz Cubas está lançando em Manaus cinco novos cursos de graduação a distância na área de educação. Ao todo, a instituição oferece 25 cursos em sete áreas de conhecimento, cujas aulas deste semestre iniciam no próximo dia 16 de abril. Direito, docência e licenciatura, educação, engenharia, gestão e negócios, saúde e tecnologia são as opções oferecidas para quem precisa de flexibilidade de horário para estudar.

Um dos diferencias da intuição, além do ensino com qualidade, é a realização do vestibular diário e sem custo para o candidato. O interessado pode ingressar na Braz Cubas também com o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), transferência externa ou utilizando o seu diploma de curso superior (caso já possua uma primeira graduação). Outra novidade para este ano, são as condições especiais com descontos de 15% para funcionários públicos e empresas conveniadas, 20% para ingresso via Enem e 30% para transferências.



O tempo de duração dos cursos à distância oferecidos pela instituição variam de 1 a 5 anos. De acordo com o gerente comercial da Braz Cubas, Erivan Tavares, as graduações mais procuradas na capital estão ligadas as áreas de Docência e Licenciatura, devido a facilidade ofertada para bacharéis e licenciados para obter uma segunda formação em pedagogia ou letras no prazo de apenas 12 meses.



Entre as vantagens do ensino à distância (EAD), que atualmente virou tendência em modelo de ensino no país, está o método de aprendizagem mais eficiente e personalizado, que une a educação presencial à educação online. Essa metodologia se tornou uma boa opção para quem procura flexibilidade nos horários, autonomia, melhor aproveitamento das aulas e conexão com outros estudantes.



“Estamos oferecendo diversas condições especiais para aqueles que desejam cursar o ensino superior, mas que por algum motivo ainda não tiveram essa oportunidade. Uma delas é o valor da primeira mensalidade, pela qual o aluno só paga R$ 99. As apostilas e a colação de grau também são gratuitas”, explica Tavares, acrescentando que os cursos em EAD são todos com vídeos aulas em ambiente virtual amigável e tutor presencial nos polos.



Os cursos oferecidos no polo Manaus são: Segurança Pública; Formação Pedagógica em Letras; Formação Pedagógica em Pedagogia; Biologia; Geografia; História; Matemática; Química; Letras: habilitação em Português e Inglês; Pedagogia; Engenharia de Produção; Administração; Ciências Contábeis; Gestão Ambiental; Gestão Financeira; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Logística; Marketing; Processos Gerenciais; Serviço Social e Análise e Desenvolvimentos de Sistemas.



As inscrições para o vestibular podem ser feitas no site brazcubas.br/ead. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3070-7945 / 99113-4555 ou no polo Manaus, localizado na avenida Djalma Batistas, 646.

