Instituição oferta curso sobre 'atendimento pré-hospitalar básico'

Manaus- "Atendimento pré-hospitalar básico" é o tema do próximo curso promovido pela equipe de ensino do Seconci Manaus. O curso será no dia 6 de abril de 8h às 17h, no auditório do Seconci Manaus, localizado na rua Simon Bolivar 334, Centro.

O curso é aberto para trabalhadores da construção civil, estudantes universitários e de cursos técnicos nas áreas de saúde, segurança do trabalho e recomendado para todas as pessoas que queiram ampliar seus conhecimentos na área de primeiros socorros.

O valor do investimento é de R$40 para profissionais de empresas associadas e R$60 para não-associados, o pagamento deverá ser efetuado na sede do Seconci até as 12h do dia 5 de abril. Com certificação de oito horas, as inscrições estão abertas e disponíveis no site.



O atendimento pré-hospitalar são procedimentos de emergência, os quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de morte, com o intuito de manter sinais e vitais, procurando evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra.

Sobre Seconci Manaus

Em Novembro de 1991, foi criado o Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Manaus, com sede propria desde 2005, realiza mais de 70 mil atendimentos anuais. As empresas associadas dispõem a seus empregados um serviço diferenciado de saúde, educação e cidadania. O Seconci Manaus é uma entidade sem fins lucrativos, mantida pela contribuição e associação de empresas da construção, é viculada ao Sinduscon/AM com amparo legal na convenção coletiva de trabalho da categoria

