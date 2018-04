Psicopedagoga traz curso com inovações sobre aprendizagem das crianças

Manaus - Nos dias 21 e 22 de abril, Manaus vai receber o primeiro curso sobre “Avaliação Psicopedagógica” que abordará o desenvolvimento das funções executivas e operações mentais de cada criança. Ministrado pela psicopedagoga clínica Priscilla Lima, o curso é voltado aos profissionais e estudantes da psicopedagogia e promete abordar as inovações relacionadas ao tema contribuindo no processo e formas de aprendizagem das crianças.

“Existem novidades que estão sendo compartilhadas nas regiões sul e sudeste do Brasil e que ainda não foram ensinadas aqui no Amazonas. Vou compartilhar com os alunos um pouco do que tive a oportunidade de conhecer nos diversos cursos que participei e com a nossa experiência profissional no psicopedagogia clínica. Está é uma oportunidade de capacitação para quem trabalha com pessoas em fase de aprendizagem. Tenho a certeza de que tudo que será ensinado só irá contribuir para maior satisfação no exercício das atividades profissionais de cada participante”, destacou.

Priscilla Lima é pedagoga, terapeuta cognitiva, pesquisadora da área de Sociologia da Infância, Doutoranda e Mestre pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Ela garante que o curso trará aos profissionais esclarecimentos sobre o uso de instrumentos de avaliação, como a ‘Caixa de Piaget’, bem como apresentar novidades como o Teste de Desempenho Escolar e o Teste de Conto de Fadas.

Também fazem parte do conteúdo das aulas ‘Matrizes Lógicas de Jorge Virca’, que segundo Lima, são desafiadores na sua aplicação.

Dentro da programação, os participantes receberão conteúdos que vão desde o conceito de avaliação psicopedagógica, consultório psicopedagógico, entrevista contratual, provas operatórias, conceitos de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA) até a percepção e memória, avaliação psicomotora, entre outros tópicos.

Com carga horária de 12 horas e entrega de certificado, o curso será realizado no Rede Espaços Inteligentes, localizado na Rua Rio Juruá, 256, no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus. O investimento é de R$ 330,00, podendo ser parcelados em até 2 vezes no cartão de crédito. Informações pelo telefone (92) 99132-5800.

