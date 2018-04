Inscrições para cursos gratuitos do Cetam encerram nesta segunda-feira

Manaus- O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) encerra nesta segunda-feira (09), às 16h, as inscrições para o Processo Seletivo para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio. São 5.533 vagas para cursos de formação técnica na capital e no interior.

Anteriormente programado para o dia 10 de abril, o prazo final para efetuar o pagamento da guia de recolhimento é no dia 16 de abril. Para imprimir a guia de recolhimento, o candidato deverá acessar o site www.concursoscopec.com.br.

A prorrogação do pagamento não altera a programação de inscrição, que segue normalmente até hoje (9). O valor da inscrição é de R$ 30 e a prova será aplicada no dia 27 de maio. As aulas iniciam no segundo semestre de 2018 e os cursos são gratuitos.

O curso técnico é voltado para pessoas que já concluíram o ensino médio e a especialização técnica é direcionada a pessoas que já concluíram um curso técnico.

São 4.693 voltadas para o interior e 840 para a capital. As vagas são divididas em 42 cursos técnicos e 17 especializações técnicas, conforme informações contidas nos quatro editais distintos que podem ser conferidos no site da Copec.

Curso para Pedagogos

Nos dias 21 e 22 de abril, Manaus vai receber o primeiro curso sobre “Avaliação Psicopedagógica” que abordará o desenvolvimento das funções executivas e operações mentais de cada criança. Ministrado pela psicopedagoga clínica Priscilla Lima, o curso é voltado aos profissionais e estudantes da psicopedagogia e promete abordar as inovações relacionadas ao tema contribuindo no processo e formas de aprendizagem das crianças.

Com carga horária de 12 horas e entrega de certificado, o curso será realizado no Rede Espaços Inteligentes, localizado na rua Rio Juruá, 256, no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus. O investimento é de R$ 330,00, podendo ser parcelados em até 2 vezes no cartão de crédito. Informações pelo telefone (92) 99132-5800.

Edição: Mara Magalhães

