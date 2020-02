Quer trabalhar como recreador? veja as vagas de emprego em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta sexta-feira (21), 36 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Ascensorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência e curso de atendimento ao cliente.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

2 vagas – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - conhecimento com pacote Adobe e fotografia.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no software Promob, apresentação e negociação de projetos. Necessário apresentar portfólio de projetos realizados.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função, disponibilidade para dormir no local de trabalho e cumprir escala 5x2 ou 5x1 na empresa. Diferencial experiência em pratos regionais.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carte ira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá planejar coordenar e supervisionar serviços de cozinha, ter disponibilidade para dormir no local de trabalho e cumprir escala 5x2 ou 5x1 na empresa. Diferencial experiência em pratos regionais.

1 vaga – Governanta de Hotel

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá supervisionar os serviços de arrumação e ornamentação dos apartamentos. Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho e cumprir escala 5x2 ou 5x1 na empresa.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas – Recreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - monitora os filhos dos clientes do restaurante, no ambiente de brinquedoteca desenvolvendo atividades recreativas para as crianças como desenhos, brincadeiras. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realiza o atendimento ao cliente, presta informações e recebe visitantes para encaminhá-los aos funcionários da empresa e as mesas do restaurante, também, ajudam na organização do setor e ambiente do salão do restaurante. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - receber valores de vendas de produtos e serviços, atendimento somente interno, realiza a abertura e fechamento de caixa e emite notas fiscais. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.

*Com informações da assessoria