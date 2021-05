Mecânico e cozinheiro estão entre as vagas desta quarta (28) no Sine

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” | Foto: Shutterstock

Manaus - A Prefeitura de Manaus está divulgando 71 vagas de emprego no Sine Manaus, nesta quarta-feira (28). Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail do órgão com os dados atualizados.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Os curriculos estão sendo recebidos em [email protected] .

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas:

Posto Constantino Nery

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em administração e/ou recursos humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cálculos trabalhistas de folhas de pagamento, férias, rescisão, 13º salário, recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários, benefícios sociais, audiências trabalhistas, fiscalizações, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Departamento Pessoal”

1 vaga – Analista de Veículo de Frota

Escolaridade – ensino superior completo em administração e/ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar administração de seguro veicular da frota, controle de multa veicular da frota, programação de manutenção dos veículos, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Veículo de Frota”

1 vaga – Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino técnico completo em mecatrônica ou elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - preferencialmente ter trabalhado em concessionárias de carros pesados;

Atividades – analisar defeitos de peças de caminhões pesados via scanner, análise de defeitos e consertos de injeção eletrônica, entre outras inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Máquinas Pesadas”

1 vaga – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ajudar o açougueiro no corte de proteínas (carne e frango), separar pedaços e fazer desossa em geral.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Açougue”

1 vaga – Supervisor Patrimonial

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em gestão patrimonial, segurança patrimonial e monitoramento de sistema de câmeras. Desejável ter experiência em processo de contratação de terceiros e prestadores de Serviços;

Atividades – supervisionar a equipe de agentes patrimoniais (Efetivos e terceirizados) e contratar prestadores de serviços para manutenção predial.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor Patrimonial”

1 vaga – Empregado Doméstico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – sem experiência na função;

Requisitos obrigatórios – obrigatório que more nas proximidades da Ponta Negra. Desejável ter experiência na área;

Atividades – limpar, organizar e arrumar a casa.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Empregado Doméstico”

2 vagas – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar caixa realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento, receber valores das compras, solicitar a presença do fiscal de caixa para a entrega do excesso de numerário e efetuar o fechamento do movimento de caixa.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

2 vagas – Operador de Loja – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – sem experiência na função;

Atividades – reabastecer gôndolas do supermercado, verificar a data de validade e organização dos produtos, prestar atendimento ao cliente, efetuar a limpeza de balcões, gôndolas e produtos, participar da realização dos inventários periódicos da seção.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Loja (PcD)”

10 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – obrigatório que o candidato resida na zona sul da cidade de Manaus (bairros: Betânia, Colônia Oliveira Machado, São Lázaro, Santa Luzia e Morro da Liberdade). Desejável ter curso de operador de caixa;

Atividades – atender os clientes, receber pagamentos e efetuar fechamento de caixa.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa”

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar sanduíches, tapiocas, sucos e realizar limpeza na cozinha.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento no pacote office e experiência com atendimento ao cliente. Desejável ter conhecimento em licitação;

Atividades – organizar documentos, elaborar planilhas, atender ao cliente e fazer licitação.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Supervisor de Serviços

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Logística ou Engenharia Agrônoma;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento no pacote office e experiência com atendimento ao cliente. É imprescindível ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" ou apenas "B", dentro do prazo de validade. Desejável ter experiência em elaborar relatórios de visita;

Atividades – inspecionar a qualidade dos serviços executados pelos técnicos nos estabelecimentos alimentícios, gerir contratos, controlar rotas, realizar e controlar escala de folga, elaborar relatórios de visitas técnicas realizadas, elaborar cronograma de execução de serviços e supervisão dos clientes potenciais. Trabalhar segundo as normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de Serviços”

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em qualquer área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em vendas e telemarketing;

Atividades – realizar prospecção de clientes e fechar contratos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas”

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - Diferencial ter experiência com máquinas fritadeiras;

Atividades – preparar e processar alimentos na montagem de pratos. Verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha”

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - diferencial ter cursos voltados à área;

Atividades - elaborar cardápios de produções alimentícias, elaborar fichas técnicas de produtos, calcular os custos dos alimentos e bebidas preparados.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Cozinheiro”

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - diferencial ter experiência em Peixaria;

Atividades - preparar, cortar e assar carnes bovinas, suínas, peixes e realizar manutenção da churrasqueira e organizar o local de trabalho.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Churrasqueiro”

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar cortes diversos, acompanhar, distribuir, etiquetar, receber e enviar para as unidades.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Açougueiro”

8 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - obrigatório que more nos bairros Japiim, Coroado, Petrópolis, Raiz, São Francisco ou Distrito Industrial I;

Atividades – atender os clientes, receber pagamentos e efetuar fechamento de caixa.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa”

Posto Phelippe Daou

5 vagas– Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – reposição de mercadorias, abastecer prateleiras, organizar e armazenar produtos no estoque.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

8 vagas– Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com embalagem de produtos. Desejável ter experiência com parafusadeiras e linhas de montagem. Diferencial ter experiência com indústrias de ar condicionado;

Atividades– realizar a montagem e desmontagem de peças e realizar a embalagem de produtos.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)”

2 vagas – Técnico de Impressoras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento em impressoras. Diferencial ter conhecimento Linux (sistemas operativos ou sistemas operacionais que utilizam o Kernel Linux);

Atividades - realizar a manutenção preventiva e corretiva em impressoras, laudos técnicos e solicitação de peças.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Impressoras”

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter ampla experiência com veículos pesados (ônibus e micro-ônibus) e cursos pertinentes à área. Candidato deve residir na zona oeste de Manaus, próximo aos bairros Santo Agostinho, Compensa, Dom Pedro, São Jorge, Redenção, Lírio do Vale e Planalto;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletricista de Automóveis”

1 vaga – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar o registro das vendas, receber e processar pagamentos nas modalidades: a vista, débito, crédito, parcelado e transferência bancária.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

3 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar o envio e recebimento de mercadorias, cuidar da limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)”

1 vaga – Conferente – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – endereçar mercadorias ou realizar sua devolução, verificar a documentação pertinente às mercadorias recebidas ou troca, conferir as especificações e condições das mercadorias.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Conferente (PcD)”

2 vagas – Técnico de Bioengenharia

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica ou ensino superior completo ou cursando em engenharia clínica;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – é necessário que o candidato já tenha trabalhado com equipamentos hospitalares e possua o CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) ativo;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares, montagem dos equipamentos, emissão de laudos técnicos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Bioengenharia”

1 vaga – Supervisor de Filial

Escolaridade – ensino técnico completo em logística ou áreas afins ou ensino superior completo em logística, administração ou gestão da indústria;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado em indústrias ou em empresas de logística e já ter exercido a função de supervisor, encarregado ou gerente;

Atividades – gerenciar os serviços administrativos, financeiros, produtivos e de riscos da filial, bem como, materiais e serviços terceirizados. Planejar e controlar os recursos e as atividades da filial, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro e da materialização dos riscos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de Filial”

* Com informações via assessoria





Leia mais

Empresa de aluguel e venda de imóveis oferece 200 vagas de emprego

Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou retoma atendimento presencial