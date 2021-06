Sine Amazonas tem 46 vagas de emprego para Manaus

s interessados devem acessar o Portal do Trabalhador. Veja como na matéria: | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 46 vagas de emprego para esta sexta-feira (28/05). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador : www.portaldotrabalhador.am.gov.br, e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: GESSEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PEDREIRO/AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada com assentamentos de pisos, revestimentos, curso de pedreiro, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ELETRICISTA PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, curso de eletricista predial, NR10 e NR35, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada em pintura, disponibilidade para viagens, desejável NR35, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, desejável curso de bombeiro hidráulico ou encanador, documentação completa e currículo atualizado

03 VAGAS: AUXILIAR DE PINTURA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada em pintura, disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência.

OBS: Experiência em obras e disponibilidade para viagens. Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico;

Sem experiência.

OBS: Formação de técnico de segurança do trabalho, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Com experiência.

OBS: Experiência no ramo eletrônico, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Com experiência.

OBS: Experiência no ramo eletrônico, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: VIGILANTE - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS: Curso ou reciclagem de formação de vigilante atualizado, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.