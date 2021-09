Confira as 101 vagas de emprego nesta segunda-feira (20)

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus | Foto: Agência Brasil

MANAUS (AM) - O Sine Manaus oferta 101 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (20), de 8h às 17h. Para concorrer, o candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site. Para concorrer às vagas, deve acessar o site do Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.



Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas oferecidas para esta segunda-feira:





1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – ajudar a realizar os processos de todo o departamento pessoal, que abrangem desde o controle de frequência dos funcionários e cálculo da folha de pagamento, até o lançamento de dados em sistemas de gestão, coleta de assinaturas em holerites e outras rotinas pertinentes ao setor.

Vaga disponível até 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – operar dentro do bar, expedindo bebidas para os garçons, preparar drinks e organizar o espaço do bar.

Vaga disponível até 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – Preparar pratos à la carte, molhos, massas e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – realizar o atendimento pessoal, telefônico e garantir o suporte necessário ao cliente no telemarketing.

Vaga disponível até 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – realizar atendimento aos clientes, organizar o espaço de atendimento, retirar e arrumar as mesas.

Vaga disponível até 22/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Vaga disponível até 22/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 14h às 22h e, preferencialmente, residir na zona Leste.

Atividades - acompanhar a abertura e fechamento da loja, realizar rondas na unidade, elaborar relatórios diários de serviços, monitorar as operações nos setores, a fim de evitar furtos e desvios dentro da loja, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Analista de Dados

Escolaridade – ensino superior completo na área de Exatas;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem possuir experiência em ferramentas de análise de dados (Power Bi, Tableau, Data Studio), ter conhecimento em Standard Query Language (SQL), Python, gestão de projetos, sistemas de gestão e pacote Office.

Vaga disponível até o dia 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – exercer atividades de suporte na linha de produção.

Vaga disponível até o dia 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 84

1 vaga – Empacotador – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manoa e Flores;

Atividades – empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes, atender e auxiliar os clientes no transporte das mercadorias, consultar preços ou código de barras das mercadorias na área de vendas, recolher os carrinhos nas áreas da loja, inclusive estacionamento, realizar a limpeza, organização e higienização da área.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Fiscal de Loja – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manoa e Flores;

Atividades – verificar autorizações, identificar e encaminhar funcionários e visitantes ao departamento competente, atender aos clientes, elaborar relatórios diários de serviços, cuidas das chaves e dos guarda-volumes, auxiliar nas atividades de telefonia, operar rádio HT e seus sistemas.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manoa e Flores;

Atividades – carregar e descarregar mercadorias manualmente ou utilizando carrinho hidráulico, separar e organizar mercadorias nos paletes, abrir e guardar as “gaiolas” e paletes vazios, separar e organizar mercadorias e embalagens, pesar e embalar grãos e farináceos, separar mercadorias que serão utilizadas pelo refeitório, auxiliar na contagem das mercadorias no estoque.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Repositor de Supermercado – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manoa e Flores;

Atividades – Abastecer as prateleiras dos corredores responsáveis, verificar validade dos produtos e atender aos clientes.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Serralheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Obrigatório – ter prática no manuseio de equipamentos, como esmeril e serra. Diferencial possuir cursos na área.

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças em chapas de metal, recortar, modelar e trabalhar barras de materiais ferrosos e não ferrosos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar serviços gerais.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Obrigatório - possuir certificado de Eletricista Automotivo;

Atividades - realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando peças e componentes.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de manutenção elétrica

Escolaridade – ensino Técnico em Eletrotécnica

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB" ou "B", dentro do prazo de validade, experiência com grupos geradores, Certificados de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas); NR-35 (Trabalho em Altura); e Sistemas Elétricos de Potência (SEP) atualizados e ter disponibilidade de realizar viagens à trabalho.

Atividades – desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e Inteligência Artificial (IA), com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Laminador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir experiência com laminação e acabamento;

Atividades – Preparar máquinas de desdobramento de madeira, planejar operações de desdobramento da madeira, desdobrar madeiras.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir experiência com o software de desenvolvimento de projetos de ambientes e móveis planejados (Promob) e conhecimento em software para a criação de modelos em 3D no computador (Sketchup);

Atividades – realizar pesquisas de tendências de mercado, avaliar materiais e desenvolver protótipos de móveis, interpretando desenhos e modelos. Elaborar desenhos de móveis e gabaritos software de design gráfico, dimensionando componentes, especificando materiais e acessórios.

Vaga disponível até 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a reposição de mercadorias, organizar e conservar os produtos.

Vaga disponível até o dia 24/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "A" ou "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com empilhadeira a gás e elétrica, curso NR11 e Direção Defensiva atualizados, e CNH categoria "B". Curso Técnico em Mecânica será um diferencial. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar o recebimento, conferência e o armazenamento.

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Mecânico de Manutenção de Equipamentos de Mineração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Curso Técnico em Mecânica será um diferencial. Disponibilidade para trabalhar em escala 5x2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Soldador de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda MIG/MAG, arame sólido e tubular e eletrodo revestido. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Soldador de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda elétrica, corte com maçarico e criação de peças. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 5x2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Soldador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda de equipamentos de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Lubrificador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com lubrificação de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manutenção elétrica de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com tornearia, usinagem e fabricação de peças, conhecimento em Desenho Técnico e cursos NR11, NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar arrumação de mercadorias, exposição e apoiar a loja com atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

6 vagas – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização.

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Instalador de TV a cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – necessário possuir CNH categoria A/B ou B, conhecimento em informática, pacote Office e disponibilidade de horário.

Atividades - planejar, instalar e reparar redes e linhas de tv a cabo.

Vaga disponível até o dia 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência com roçadeira.

Atividades - efetuar corte de gramas e arbustos, manutenção de jardins e operar roçadeira.

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Pintor de Cavidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades - realizar a pintura de estruturas metálicas, removendo sujeiras, ferrugens e cobrindo com camadas de zarcão, betume ou substância similar.

Vaga disponível até o dia 21/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza dos ambientes internos e externos da empresa, preparar café e refeições.

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na cozinha, cortando, lavando e separando legumes, carnes e grãos, além de auxiliar na higienização do local de trabalho.

Vaga disponível até o dia 20/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

*Com informações da assessoria

