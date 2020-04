6 belas praias que você precisa conhecer no Nordeste brasileiro

Itacaré - Bahia

Em Havaizinho, Itacarezinho, Jeribucaçu e Engenhoca, os turistas encontram boa infra-estrutura | Foto: Divulgação





Podemos dizer que este lugar é, na verdade, um conjunto de praias bonitas. Enquanto Tiririca e Ribeira possuem uma clima de descanso, a Praia da Concha está especialmente preparada para receber casais de namorados. Em Havaizinho, Itacarezinho, Jeribucaçu e Engenhoca, os turistas encontram boa infra-estrutura: lugares para dormir, pousadas, restaurantes e encantadores barzinhos.

As praias ao final, onde antes havia plantações de cacau, são mais remotas, com trilhas não tão abertas. Nesse caso, é preferível que faça a visita acompanhado de um guia. Se estiver cansado de caminhar, não há problema: suba em uma canoa para passear pelo Rio das Contas.

Imbassaí - Bahia

Em Imbassaí, as águas são tranquilas, com piscinas naturais no mar | Foto: Divulgação





Um povoadinho que parou no tempo, na época sem asfalto. Para ir às praias, deve chegar caminhando - mas a caminhada não é grande (cerca de 20 minutos), apesar de ser debaixo de bastante sol.

A outra alternativa é cruzar o Rio Barroso a bordo de uma jangada. Ou pode subir em uma balsa no Porto das Jangadas, bem no meio dos juncales.

A embarcação avança lentamente até desembocar no oceano e percorre o rio rodeado de dunas e palmeiras. Em Imbassaí, as águas são tranquilas, com piscinas naturais no mar que podem ser vistas na baixa da maré.

Os quiosques na praia vendem cerveja gelada durante todo o dia e encerram expediente apenas quando o mar começa a subir.

São Miguel dos Milagres - Alagoas

O ambiente ideal para quem quer desconexão total | Foto: Divulgação





É um tesouro quase escondido entre Maceió, Jatiúca e Pratagi. Nesta vila de pescadores ainda é possível encontrar praias desertas, intermináveis plantações de palmeiras e pousadas para todos os gostos.

Para chegar, é preciso voar até Maceió e enfrentar mais duas horas a bordo de um carro alugado ou de um transfer privado. Em São Miguel dos Milagres não há caixas eletrônicos, táxis ou grandes hotéis.

O ambiente ideal para quem quer desconexão total. Ali, você encontrará piscinas naturais e praias com poucos visitantes, como Patacho, do Toque e Lage.

Jericoacoara - Ceará

Jericoacoara ainda tem ruas sem calçada e é cercada por lagoas transparentes | Foto: Divulgação





Para se aproximar do povoado, que nos anos 1970 abrigou quem buscava um refúgio de tranquilidade, é imprescindível montar em um 4X4 e percorrer enormes dunas. Um verdadeiro oásis.

Se você gosta de praticar esportes como surf ou kitesurf, vá a praia Malhada, porque o vento que corre ali é especial para este tipo de atividade. Lagoa Azul e Lagoa Paraíso são unidas por um branco de areia, e em Pera encontrará quisoques com cerveja sempre fresca e comida local.

As redes na água, dispostas em algumas praias, dão um ar romântico a esta encantadora cidade que parece estar em outra época. Longe das grandes redes de hotéis por ser uma Reserva Nacional, Jericoacoara ainda tem ruas sem calçada e é cercada por lagoas transparentes onde vivem centenas de cavalos-marinhos. Enormes bancos de areia e manguezais completam o cartão-postal.

Porto de Galinhas - Pernambuco

Maracaípe e Coupe são as melhores praias para surfistas | Foto: Divulgação





São quase 17 km de praias com águas transparentes e quentinhas, e uma única rua principal com pequenas lojas e restaurantes. O que mais é preciso para ser feliz?

Maracaípe e Coupe são as melhores praias para surfistas deslizarem sobre as ondas em meio às paisagens impressionantes.

Em Porto de Galinhas há também o Muro Alto, um recife de corais a apenas 100 metros da costa. Jangadas coloridas levam surfistas para mergulhar e praticar snorkel nas piscinas naturais.

Praia da Pipa - Rio Grande do Norte

A Praia do Amor, nomeada por seu formato de coração, é a mais famosa do lugar | Foto: Divulgação





A rainha do nordeste brasileiro não poderia ficar de fora dessa lista. Com suas praias cercadas por Mata Atlântica e falésias avermelhadas como pano de fundo, Pipa também é livre de grandes edifícios, apesar de seu rápido crescimento. A Praia do Amor, nomeada por seu formato de coração, é a mais famosa do lugar.

Crianças e adultos se divertem na Baía dos Golfinhos, onde dezenas destes animais aparecem todas as manhãs para fazer piruetas na frente dos turistas. Todos eles pertencem ao santuário ecológico, que conta com diversas trilhas, mirantes e passagens para atravessar uma floresta.

A praia mais selvagem de todas é a Praia do Madeiro, com palmeiras e falésias gigantes ao redor. Para chegar lá, há transporte que a partir de Tibau do Sul, a pequena cidade perto de Pipa.

*Com informações da Latam