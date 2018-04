Servidores da Receita Federal paralisam atividades no Amazonas

Manaus - Os analistas tributários da Receita Federal do Brasil entrarão em greve a partir desta terça-feira (10) até a quinta-feira (12), contra o descumprimento do acordo salarial da categoria assinado em 23 de março de 2016. No Amazonas, 50% dos servidores da instituição também paralisarão as atividades.

A categoria ainda reivindica a definição dos Bônus de Eficiência para os funcionários da Receita Federal. De acordo com o delegado sindical para o Amazonas, do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), Moisés Boaventura, outro item constante na pauta é a definição dos Bônus de Eficiência para os servidores da instituição.

“Foi passada uma lei, que já está vigorando, sobre o aumento percentual de 21% dividido em quatro anos: 2016, 2017, 2018 e 2019, além dos Bônus de Eficiência, cujo valor seria estabelecido de acordo com as metas estabelecidas pelo Governo Federal”.

O delegado sindical explica também que o aumento definido por lei já está sendo cumprido, a contragosto do Governo Federal. “O que falta é o Bônus de Eficiência. Está definido por lei que ele existe, mas falta um decreto do Poder Executivo para regulamentar. O decreto já está na Casa Civil da Presidência, o que significa que falta só o presidente da República assinar. Mas ele ainda não fez isso”, salienta.

Paralisação de serviços

Durante a greve, não serão realizados diversos serviços, como atendimento aos contribuintes; emissão de certidões negativas e de regularidade; restituição e compensação; inscrições e alterações cadastrais; regularização de débitos e pendências; orientação aos contribuintes; parcelamento de débitos; revisões de declarações; análise de processos de cobrança; atendimentos a demandas e respostas a ofícios de outros órgãos, entre outras atividades.

Nas unidades aduaneiras, os analistas-tributários também não atuarão na Zona Primária (portos, aeroportos e postos de fronteira), nos serviços das alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação, verificação de mercadorias, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, operações especiais de vigilância e repressão, verificação física de bagagens, entre outros.

O Amazonas conta com 90 analistas-tributários. Destes, entre 50% e 70% paralisarão as atividades. "Nós não podemos paralisar totalmente, porque há serviços essenciais que, de acordo com a lei, precisam funcionar. Não queríamos entrar em greve, mas não há outro jeito de chamar a atenção do Governo Federal e da sociedade para a nossa causa", finaliza Moisés Boaventura.





