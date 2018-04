Indústria do Amazonas cai 5,9% em fevereiro

Manaus - A indústria do Amazonas registrou uma queda de 5,9% na atividade produtiva durante a passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (11). Ao todo 15 parques industriais pelo país foram pesquisados pelo instituto, onde 8 apresentaram queda.

O Amazonas, com o número acima, foi o segundo estado que teve o pior resultado, ficando atrás apenas do Pará que caiu 10,9%. e a frente do Mato Grosso. que despencou 4,4%. Também houve queda na produção em Minas Gerais de 2,8%, Espírito Santo de 1,1%, Ceará de 0,7%, São Paulo de 0,5% e Rio Grande do Sul, mais tímido, de 0,1%, quase estável.

O vice-presidente da Federação das Indústria do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, avaliou que o resultado já podia ser esperado, por conta de a indústria ainda estar se desenvolvendo muito lentamente. “A crise econômica passou não faz muito tempo, então os reflexos ainda podem ser sentidos. Mas a indústria, assim como a economia, deve demorar ainda para ter uma recuperação sólida. Por enquanto os bons resultados devem ficar por parte apenas das vendas”, explicou.

Um dos grandes trunfos da indústria do Amazonas será a produção de eletrônicos voltados para a Copa do Mundo. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas (Cieam), Wilson Périco acredita que ainda é cedo para avaliar que a grande demanda do mercado para esse período vá recuperar a indústria rapidamente. “Esse ano ainda vai ser de recuperação do que já foi perdido, e talvez tenhamos recuperação de fato apenas no próximo ano”, detalhou.

Seis locais acusaram alta e mantiveram a produção industrial nacional com resultado positivo de 0,2% de janeiro para fevereiro. Houve avanço no Paraná de 3,3%, na região Nordeste de 2,6%, em Pernambuco com 1,3%, Rio de Janeiro com 1,2%, Santa Catarina e Bahia, ambos com 0,9%. Apesar do resultado ruim recente, os números são animadores quando se compara com o mesmo período do ano passado, onde o Amazonas acumula o maior crescimento de todos os estados da população, que já chega a 16,2%.

No acumulado de 2018, dez locais tiveram alta na produção industrial e mais uma vez, o Amazonas teve o maior crescimento de 24,5%. Cinco localidades anotaram desaceleração, com destaque para Espírito Santo de 7,8%. Já no acumulado de 12 meses, avanços foram observados em 12 locais. O Pará teve a maior alta nesse tipo de comparação 9,9%. Dois locais caíram, Pernambuco com 1,8% e Espírito Santo com 0,4%. A produção da região Nordeste manteve-se estável.

