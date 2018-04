Cetam lança 10 mil vagas em cursos à distância

Após a inscrição online, o candidato deverá enviar e-mail para o Cetam Ead com cópia dos documentos | Foto: Divulgação

Manaus -Atento à política de ampliação da educação profissional para distintas demandas, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) anuncia 10 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade Educação a Distância (EaD).



As inscrições acontecerão no dia 20 de abril, das 6h às 17h, ou enquanto houver vaga, no site www.cetam.am.gov.br ou no link inscricao.cetam.am.gov.br.

Após a inscrição online, o candidato deverá enviar e-mail para o Cetam Ead com cópia dos documentos: Comprovante de escolaridade, certificados comprobatórios, RG e CPF.



Cursos: Relações Interpessoais no Trabalho, Rotinas Administrativas, Técnicas de Atendimento ao Cliente, Noções de Orçamento Público, Noções de Gestão para Empreendedores, Word Avançado, Excel Avançado, Noções de Segurança na Web, Excel com Ênfase em Gráficos, Formulários no Word e Google Form, Moodle básico para professores e tutores, Técnicas de Recepção de Eventos, Técnicas de Organização de Evento, Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Nível I, Técnicas de Produção Textual, Formação de Tutores em EaD.

Há duas metodologias empregadas nos cursos, uma com tutoria e a E-learning (sem tutoria).

No ambiente virtual, o aluno terá acesso a materiais interativos, e a todo o material didático instrucional. As aulas iniciam dia 28 de maio para alguns cursos. Todas as informações constam no edital disponível no site do Cetam.





Leia mais:



Homem sapiens saiu da África antes do que se pensava

Novo reitor da Uninorte toma posse nesta terça-feira

Inscrições para o bolsa idiomas encerram nesta sexta-feira (13)