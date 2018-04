Mulheres já são maioria no mundo do empreendedorismo

São Paulo, SP -(Dino) - Marcado por comemorações e homenagens ao redor do mundo, o Dia Internacional da Mulher foi também uma data de perceber e valorizar todas as conquistas que o público feminino já alcançou ao longo de séculos de luta no campo pessoal e profissional.

Neste ano, um dos mais importantes destaques ficou por conta do empreendedorismo, já que o número de mulheres envolvidas em negócios com até três anos e meio de atuação no mercado alcançou uma taxa de 15,4%, enquanto o segmento masculino somou 12,6% de participação.

Os dados são do estudo Global Entrepreneurship Monitor 2016, realizado nacionalmente pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ).

A presença feminina no mercado de trabalho já vem assumindo novos contornos ao longo das últimas décadas, sobretudo no que se refere ao aumento de mulheres em cargos altos dentro de empresas.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as mulheres ocupam 37% dos cargos de chefia. Ainda distante de uma igualdade real, em que os postos mais elevados são ocupados igualmente por homens e mulheres, o número representa um grande avanço em relação ao que se observava em décadas passadas e uma conquista que não pode ser deixada de lado quando se fala em emancipação feminina.

"Assumir espaços de liderança é essencial para que as mulheres continuem sua luta rumo à igualdade de gênero e para o reconhecimento de nossa força de trabalho e chefia", afirma Camila T. Eskenazi Hakim, sócia da Gráfica Eskenazi, empresa com mais de 60 anos de atuação e que passou por fortes modernizações nos últimos anos. A inserção no meio online, bem como a disponibilização de seus serviços de forma mais ágil e econômica, é também acompanhada do reflexo do aumento da participação feminina em atividades de empreendedorismo e um exemplo claro do sucesso dessa evolução

Para a empresária, é fundamental a concepção de que homens e mulheres devem ocupar os mesmos espaços no mercado de trabalho e na criação de novas empresas. Uma das principais necessidades é perceber que a conciliação entre família e trabalho é uma necessidade de ambos os sexos e devem ter o mesmo peso na contratação e avaliação de funcionários, independentemente do gênero.

As obrigações com o lar e com os filhos são de responsabilidade de todos os envolvidos, não cabendo atribuir a mulher o papel de "cuidadora" do lar simplesmente pelo fato de ser mulher. Perguntas relativas ao estado civil e à existência de filhos são frequentes em entrevistas de emprego com mulheres, mas raramente entram em jogo quando se pensa na contratação de um homem. Reduzir essa diferença de parâmetros é uma das necessidades essenciais para estimular a participação feminina em posição de igualdade e valorizar sua atuação profissional.

Trajetória

O empreendedorismo feminino não deve ser visto somente como um fator isolado dentro do comportamento profissional das mulheres. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) apontam que 4 em cada 10 lares brasileiros são sustentados por uma mulher, o que coloca a presença feminina como arrimo de família um importante fator a ser considerado pelo mercado.

Se, há algumas décadas, o trabalho feminino era visto por muitos como algo complementar à renda familiar, hoje, é de seus ganhos que provêm o sustento de quase metade das casas do país. Mas a igualdade salarial no mundo corporativo ainda é não é uma realidade, já que dados do IBGE indicam que as mulheres ainda recebem cerca de 76% do salário que os homens recebem para desempenhar a mesma função. Esse desequilíbrio entre ganhos e cargos pode ser considerado como um dos muitos fatores de estímulo para o empreendedorismo feminino - de todas as mulheres chefes de família, cerca de 41% são donas do próprio negócio.

