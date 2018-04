Império do Queijo traz novidades à culinária manauara

Manaus - A procura por produtos artesanais é a tendência do momento em Manaus. Queijos artesanais e europeus, são ofertados na capital pela Império do Queijo, com diferencial na qualidade e atendimento.



O empresário Rodolfo Alves, de 33 anos, como todo bom mineiro e apreciador de queijos, com saudades da terra natal, maior estado produtor de queijos do Brasil, resolveu trazer o melhor dos produtos de Minas Gerais diretamente para Manaus. Há dois anos a empresa iniciou suas atividades e hoje oferta um mix variado de produtos, como queijos artesanais, queijos tipo europeus, doces e embutidos.

Produtos da Império do Queijo são trazidos das melhores regiões produtoras de Minas Gerais | Foto: Márcio Melo

"Estou em Manaus há alguns anos e quando cheguei percebi a oportunidade de negócio, devido a escassez de queijos, então comecei a trazer algumas amostras para a vender aos amigos. Eu vi que o negócio estava crescendo e resolvi investir no ramo", comentou Rodolfo, fundador da empresa.

Produtos do Império do Queijo | Foto: Márcio Melo

Com o sucesso do negócio, além do consumidor final, a Império do Queijo passou a atender também restaurantes, cafés e bares. Hoje, clientes de varejo são atendidos por meio do delivery com cobertura em toda Manaus, levando produtos de qualidade e preços justos, na comodidade do cliente, no trabalho e até em festas, no momento de lazer.



Outros produtos podem ser encontrados por meio do pagina da empresa no Facebook ou no Instagram.



Evento

Neste Sábado (14), A Império do Queijo realiza um encontro no espaço Kalena Café, localizada na rua Fortaleza, 201, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul de Manaus, onde serão oferecidos degustações de queijos, doces e cachaças. Confira o vídeo:

| Autor: Márcio Melo

