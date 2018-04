Restaurante Maragogi é inaugurado no Tropical Executive

Manaus - O restaurante Maragogi, a ser inaugurado neste sábado (14), será uma das novidades do Tropical Executive, rede hoteleira que passa a administrar o Tropical Flat, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O Maragogi contará com a criatividade do chef Charles Gomes, abrindo as portas com uma feijoada, às 12 horas. "O melhor da culinária regional estará em nosso cardápio, tendo como carro chefe os peixes da região, como tambaqui, matrinxã e os acompanhamentos. Além da feijoadas, aos sábados, o restaurante oferecerá café da manhã para que os visitantes possam experimentar os sabores amazônicos", disse Gomes.

Suíte do Tropical Executive em Manaus | Foto: Divulgação

O restaurante também contará com uma carta de vinhos, drinks e outras bebidas especiais, além do menu à la carte.



A festa de inauguração será comanda pelo show do cantor Eduardo Dornellas ao som de sertanejo e outros ritmos. O valor é de R$37 por pessoa e inclui uma caipirinha. A venda será realizada no local sem necessidade de reserva.

O restaurante abre de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h. Fim de semana e feriados das 7h às 22h30. Informações (92) 3306-4500.

Hotel Tropical Executive em Manaus | Foto: Divulgação

Mudança de gestão



A KSS Gestão de Empreendimentos Ltda., de São Paulo, que assume a antiga estrutura do Tropical Flat, deve investir nos próximos seis meses cerca de R$ 1,3 milhão na revitalização do hotel, que conta com 16 andares.

Os hóspedes poderão contar com um espaço moderno, piscina com borda infinita, terraço, sauna, sala fitness, áreas abertas às margens do Rio Negro, salão no piso térreo em uma localização privilegiada com acesso privativo à praia da Ponta Negra em uma das vistas mais bonitas da cidade.

Hotel Tropical Executive está localizado no bairro Ponta Negra, em uma das vistas mais lindas da cidade | Foto: Divulgação

