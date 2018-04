Previsão de contratações cresce com aproximação do Dia das Mães

Manaus - A próxima data alusiva que alavanca as vendas do comércio varejista é o Dia das Mães. Por conta dos bons resultados neste início de ano, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) já almeja crescimentos maiores para o período, que estão na casa de 2% a 2,5%. “Ainda não temos números fechados, mas o mês de março já está apontando para outro mês positivo, o que embala para as vendas do restante do ano”, enfatizou Assayag.

Quando se trata das contratações, o empresário concluiu que as demissões pararam de acontecer, mas as contratações ainda estão demasiadamente tímidas. Por conta disso, o Dia das Mães deve ser um divisor de águas para o comércio, com a volta das admissões.

“O que está ajudando muito é que podemos conquistar as empresas que já estão usando a nova lei trabalhista, orientando os empresários para voltarem a contratar. Ainda não temos números fechados, mas na próxima semana já saberemos quanto vamos contratar para o Dia das Mães”, concluiu Assayag.

Resultados

O comércio varejista do Amazonas apresentou novo crescimento nas vendas de 1,5% no último mês de fevereiro em relação ao resultado apurado em janeiro, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os bons resultados seguidos vão impulsionar as contratações, que devem ser retomadas para o Dia das Mães.

A CDL-Manaus também realiza uma pesquisa sobre a atividade do comércio. De acordo com a avaliação da entidade sobre o volume de vendas para o período, o crescimento somou 1,8%. Quando se compara o resultado de fevereiro deste ano, com fevereiro do ano passado, o crescimento é ainda mais expressivo e totaliza 11,4%.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, disse que esse foi um dos resultados mais positivos de arrecadação do Estado do Amazonas, de todos os meses de fevereiro dos últimos três anos.

“O resultado cresceu exatamente mostrando que o nosso número de 1,8% e do IBGE que é 1,5% estão dentro da faixa pequena de erro. É o mesmo número praticamente, o que dá mais segurança”.

