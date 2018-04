Emprego: Sine Manaus oferece mais de 20 vagas de emprego nesta segunda

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta segunda-feira (16), a partir das 8h, candidatos para 24 vagas de emprego, incluindo 6 exclusivas para Profissionais Com Deficiência (PCD). Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, próximo ao Terminal 4 (T4), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Caso a vaga exija habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para os trabalhadores com alguma deficiência, é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018). A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos, e que caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.

Confira as vagas abaixo e/ou no site da Semtrad.

POSTO SINE MANAUS OUVIDORIA/PROCON

Rua Afonso Pena, nº 38, Bairro Praça 14, ao lado do Samu.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA – VAGA EXCLUSIVA PCD

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho.

02 VAGAS: FISCAL DE LOJA – VAGA EXCLUSIVA PCD

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter curso na área de Prevenção e Perdas;

02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO – VAGA EXCLUSIVA PCD

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho.

POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, 2985 – Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, próximo ao T4.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO SETOR DE USINAGEM, FORJARIA E CNC

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência no setor de usinagem, forjaria e CNC (Comando Numérico Computadorizado). Diferencial: ter cursos de matemática básica e metrologia básica; ter trabalhado em empresa de polo de duas rodas.

02 VAGAS: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter trabalhado com tintas. Pode ser experiência na área de almoxarifado, expedição ou depósito.

01 VAGA: SECRETÁRIA BILÍNGUE

ESCOLARIDADE: Ensino Superior em Secretariado ou Letras;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados ou não na carteira de trabalho.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Necessário ter boa comunicação, inglês fluente, excel avançado, habilidade com planejamento e atendimento à diretoria da empresa e público em geral. Desejável vivência no atendimento gerencial e diretoria.

01 VAGA: RECEPCIONISTA DE HOTEL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário inglês fluente, saber fazer check in e check out. Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho.

04 VAGAS: DESIGNER DE SOBRANCELHA, MICROPIGMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CÍLIOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na carteira de trabalho.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário dominar a técnica de depilação com linha, design, coloração, micropigmentação de sobrancelhas e colocação de cílios.

