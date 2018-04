Cruzeiro chega a Manaus com centenas de turistas alemães

Com a maioria de passageiros de nacionalidade alemã, a embarcação veio do porto de Parintins (AM) e seguirá para o Porto de Iquitos (Peru). | Foto: Ingrid Anne/ Manauscult

Manaus - O penúltimo navio da Temporada de Cruzeiros 2017/2018, o M/S Bremem, atracou no Porto de Manaus, no Centro Histórico, às 8h20 deste domingo (15), com 264 turistas a bordo. Com 111,5 metros, a embarcação iniciou o cruzeiro Belém (PA) e seguirá até Lima (Peru).

Com a maioria de passageiros de nacionalidade alemã, a embarcação veio do porto de Parintins (AM) e seguirá para o Porto de Iquitos (Peru), antes do destino final. Em Manaus, o navio ficará até as 17h desta segunda-feira (16).

Técnicos da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) fizeram o receptivo do navio com a entrega de artesanato indígena, guia bilíngue e apresentações de boi-bumbá.

Temporada

A Temporada de Cruzeiros 2017/2018 iniciou no mês de setembro e até o fim desta temporada a previsão é de que mais de 21 mil turistas terão visitado Manaus a bordo das embarcações.

