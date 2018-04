Oi foca em lançamento de novos produtos após aprovação do PRJ

São Paulo - Com o objetivo de promover o alinhamento das diretrizes de mercado, após aprovação do Plano de Recuperação Judicial, a operadora Oi apresentou, nesta terça-feira (17), em Campinas - SP, novidades em seu portfólio de serviços para 2018. Entre os lançamentos anunciados no evento estão funcionalidades inéditas de produtos de telefonia móvel e TV por assinatura. A empresa promete mais dados, conteúdos e transparências para os clientes. Os novos produtos passam a valer a partir desta quarta-feira (18).

De acordo com os executivos da companhia, um dos pilares estratégicos, neste novo momento da Oi, é avançar no processo de transformação digital. O objetivo é promover uma redução de custos para a empresa e lançar novos serviços aos clientes.

Em 2017, a redução de custo da companhia atingiu a marca de R$ 1,5 bilhão e as iniciativas de digitalização contribuíram para esse resultado. No entanto, naquele mesmo ano, a empresa investiu cerca de R$ 5,7 bilhões, e teve queda de 7,8% em sua receita. O prejuízo foi de mais de R$ 3 bilhões.

Um dos pilares estratégicos, neste novo momento da Oi, é avançar no processo de transformação digital | Foto: Helcio Mello





Para o presidente da Oi, Eurico Teles, o processo de reestruturação vai elevar a empresa no mercado de telefonia e atrair novos clientes.

"Superamos a fase de restruturação de dívidas, que culminou com a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Iniciamos em 2018 um processo de reestruturação do negócio, que vai colocar a Oi em um novo patamar no mercado", disse.

Amazonas

Apesar da empresa estar investindo na melhoria dos serviços de telefonia móvel nas demais regiões do país, maior parte do Norte ainda deve esperar mais um pouco para receber o 4,5 G. Apenas as cidades de Belém e Palmas e regiões metropolitanas receberam a tenologia este ano.

Produtos

A empresa lança pacotes com dados com preços acessíveis | Foto: Helcio Mello





Uma das ofertas é o compartilhamento de distribuição de acesso à internet para a família, com a assinatura por dependente no valor de R$ 49,90 por mês. O acesso aos conteúdos OTTs dependerá da oferta contratada.

O plano Oi Mais Digital pode ser contratado nas ofertas Básico 7GB, a R$ 84,90/mês, Intermediário - 15GB, por R$ 99,90/mês, Top 25GB, por R$ 189,90/mês e Master 50 GB, por R$ 299,90/mês. Todos os pacotes ficam disponíveis nesta quarta-feira, 18 de abril, e estarão disponíveis no site da operadora

