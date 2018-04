Gasolina aumenta a partir desta quarta em Manaus, diz Sindicam

Manaus - O preço da gasolina, que é comercializado a R$ 4,49 nos postos de combustíveis em Manaus, deve ser alterado a partir das primeiras horas desta quarta-feira (18). A informação foi confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindcam). O aumento de R$ 0,04 deve ser repassado gradualmente pelos donos de postos de combustíveis. O produto deve custar ao bolso do consumidor R$ 4,52 por litro.

"O preço já foi repassado pela Petrobras às refinarias, e elas já repassaram para os postos de combustíveis. Os donos que vão decidir, após realizarem os cálculos, se repassam o aumento para os consumidores finais", explicou o vice-presidente do Sindcam, Geraldo Dantas.

Para o entregador de pizza, Rodrigo Freitas, de 25 anos, o aumento vai dificultar ainda mais o trabalho dele como motoboy. "Recebo através dos pedidos entregues. O meu patrão não paga a gasolina, tudo já está embutido no valor pago por cada entrega realizada. A gasolina aumenta, mas o valor que eu recebo não. Fica difícil para o cidadão de bem trabalhar assim", disse Rodrigo.

Aproveitando ainda o valor de R$ 4,49 nas bombas na noite desta terça (17), a dona de casa Cleonice Ferreira, de 49 anos, ao saber, pela equipe de reportagem que o preço vai aumentar, resolveu encher o tanque do carro.

"Não sabia desse aumento e realmente pensei que não teria outro tão cedo. Eu vou já pedir para o frentista completar o tanque, enquanto o preço ainda não aumentou", falou a dona de casa.

Trocou de combustível

O taxista Carlos Bastos, de 65 anos, disse que deixou de usar a gasolina por causa do preço. Ele passou a utilizar o gás natural, que segundo ele, sai muito mais em conta no orçamento mensal.

"Me recuso a acreditar que a gasolina vai aumentar de novo. Quem sai prejudicado, nisso tudo, somos nós consumidores. Coloquei o sistema de gás natural no meu carro, e tive uma economia de 50% no meu orçamento", completou Carlos.

Último aumento

Há pouco menos de um mês, o preço da gasolina foi reajustado pelas refinarias. Os motoristas foram pegos de surpresa. Assim que a Petrobras anunciou o aumento, os donos dos postos já realizaram a troca de valores nos postos. O combustível saltou de R$ 4,29 para R$ 4,49. O preço deve deixar de ser praticado com o novo reajuste desta terça-feira (17).

Janeiro de 2017

Em abril do ano passado, a gasolina custava R$ 3,85. Se comparado com o preço médio de R$ 4,52, que deve ser praticado pelos donos dos postos de combustíveis a partir desta quarta, é um aumento de 17,5%.

"Antes eu conseguia encher o tanque do meu carro com R$ 230, agora eu preciso gastar bem mais. Com esse novo aumento, sabe-se lá onde o valor vai parar. Vou precisar diminuir as minhas saídas de carro, e apertar o orçamento em casa", disse o motorista Claudio Nunes, de 40 anos.