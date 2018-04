Bemol e Samsung lançam Galaxy S9 e Galaxy S9+, em Manaus

Chegam a Manaus os lançamentos mais aguardados pelos fãs de tecnologia, o Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. A partir do dia 20 de abril, os aparelhos estarão disponíveis nas lojas da capital amazonense. Entre as novidades que o aparelho traz, está a câmera com a lente de abertura dupla, que possibilita fotos incríveis em locais com pouca ou muita luz e as gravações em Super Câmera Lenta. Outro destaque é que os smartphones possuem reconhecimento facial e leitura de íris para desbloqueio da tela.

“Os Galaxy S9 e Galaxy S9+ chegam para oferecer o que há de mais avançado no mercado de smartphones. Os novos produtos permitem que as pessoas ampliem os limites para que possam se expressar de forma única e pessoal, consolidando o início de uma nova maneira de interagir com o smartphone”, afirma Renato Citrini, Gerente Sênior de Produtos da Área de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil.

No dia 19, a Bemol e a Samsung farão um evento para apresentar os novos modelos da linha Galaxy S para convidados especiais, que terão a oportunidade de interagir pela primeira vez com os aparelhos. “O amazonense adora tecnologia e as novidades dos Galaxy S9 e Galaxy S9+ prometem torná-los os novos sonhos de consumo do momento”, afirma a gerente de marketing da Bemol, Sheyla Sobreira.

Destaques

Potente, o S9 e S9+ chegam ao mercado com a combinação de um processador octa-core de 2.8GHz, 4GB e 6GB de memória RAM respectivamente e processamento de imagem poderoso. Com 128GB de capacidade de armazenamento e suporte para expansão em até mais 400GB¹, o usuário tem espaço suficiente para armazenar todos os episódios da série favorita e ter fácil acesso às fotos e vídeos de momentos marcantes, diretamente no smartphone.

O grande destaque dos aparelhos é a câmera com abertura dupla, que possui o funcionamento semelhante ao do olho humano e se ajusta automaticamente à iluminação do local, permitindo a entrada de mais luz quando está escuro e menos luz na claridade, possibilitando imagens ainda mais nítidas.

As duas versões contam com um processador octa-core de 2.8GHz, 4GB e 6GB de memória RAM | Foto: Divulgação

Além disso, os aparelhos permitem filmar em Super Câmera Lenta, capturando 960 quadros por segundo e oferece detecção automática de movimento, identificando as movimentações no quadro e iniciando automaticamente a gravação, bastando configurar a câmera para esse modo. O usuário também poderá converter facilmente o vídeo em um arquivo .GIF com diferentes efeitos – loop, inverso e balanço – para compartilhar com os amigos.

Os modelos ainda possuem o recurso de Realidade Aumentada, My Emoji, que analisa uma imagem da pessoa e mapeia mais de 100 expressões faciais para criar um modelo em 3D que imita expressões como piscadas e sorrisos. Os lançamentos trazem também a Leitura Inteligente, um modo de verificação baseado em aprendizagem profunda (deep learning) que utiliza a força combinada da leitura de íris e reconhecimento facial para garantir que a autenticação biométrica aconteça com sucesso em qualquer ambiente. Além disso, os S9 e S9+ contam com biometria dedicada, que dá a opção de utilizar uma digital diferente da utilizada para desbloqueio do smartphone ao acessar a Pasta Segura.

Os aparelhos serão oferecidos nas cores preto, cinza titânio e em uma nova tonalidade, o ultravioleta, com o preço sugerido de R$ 4.299 para o Galaxy S9 e R$ 4.899 para o Galaxy S9+.

