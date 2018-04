Gasolina pode passar de R$ 4,52 em Manaus de acordo com especialistas

Manaus - O preço da gasolina em Manaus pode ultrapassar os R$ 4,52 por litro. O valor estava previsto para começar a valer já nesta quarta-feira (18), após o último anúncio de reajuste da Petrobras para as refinarias. No entanto, ainda na manhã desta quarta-feira, a reportagem do EM TEMPO visitou mais de quinze postos da cidade e o valor praticado ainda era o de R$4,49.

Porém, de acordo com informação confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustível do Amazonas (Sindicam-AM), o valor, após o reajuste, pode ultrapassar a casa dos R$ 4,52.

Leia também: Gasolina aumenta a partir desta quarta em manaus diz sindicam



“Cada um faz o seu custo, no caso do meu posto, acredito que vou precisar aumentar para R$ 4,59. Não tem margem limite, o valor é livre para cada empresário escolher, mas tem que haver um bom senso de todos”, detalhou o vice-presidente do Sindicam-AM, Geraldo Dantas.



Com a nova política de preços, a Petrobras realiza e anuncia reajuste na cotação dos combustíveis diariamente para as refinarias visando acompanhar o mercado internacional. Nesta quarta-feira, as distribuidoras já começaram a passar para os postos o último reajuste de R$ 0,04 por litro.

A partir disso, os empresários devem começar a elaborar as suas planilhas para saber se vão aumentar ou não, o que vai depender de cada posto na negociação com a distribuidora e administração de custo.

De acordo com a tabela de divulgação de preços da estatal, em 8 de março, o preço era de R$ 1,5676 e passou a custar neste dia 18 de abril, R$ R$ 1,7314. Um aumento aproximado de 10,44%. “Não adianta repassar todo o reajuste porque o consumidor não consegue acompanhar", destacou.



O carro do taxista Elielson Júnior Barreto, de 20 anos, consome cerca de R$ 100 por dia. Quando a gasolina custava R$ 4,25 o motorista gastava em média R$ 70 por dia. O motorista acredita que R$ 4 seria um preço justo. “Mais um reajuste afetaria bastante nosso bolso. Já está caro desse jeito, com esse aumento vai ficar bem pior, principalmente para quem trabalha com transporte, como eu”, reclamou Barreto.