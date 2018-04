Diesel tem aumento de 0,35%; preço da gasolina fica estável

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na sexta-feira (20), o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será mantido na média atual de R$ 1,7199. Já o valor médio nacional do litro do diesel A subiu para R$ 1 9822, 0,35% maior que o de R$ 1,9752.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Preço da gasolina em Manaus

O preço da gasolina em Manaus pode ultrapassar os R$ 4,52 por litro. O valor estava previsto para começar a valer já nesta quarta-feira (18), após o último anúncio de reajuste da Petrobras para as refinarias.

No entanto, ainda na manhã desta quarta-feira, a reportagem do EM TEMPO visitou mais de quinze postos da cidade e o valor praticado ainda era o de R$4,49. Porém, de acordo com informação confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustível do Amazonas (Sindicam-AM), o valor, após o reajuste, pode ultrapassar a casa dos R$ 4,52.

