TJ-AM convoca União para ação contra mantenedora da Fucapi

Manaus - As aulas da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) retornaram normalmente na última segunda-feira (16), mesmo com a instituição correndo risco iminente de fechar as portas.

O Tribunal de Justiça do Amazonas informou nesta quinta-feira (19) que o último despacho da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Amazonas pede o bloqueio de R$ 150 milhões em dívidas e questiona à União se vai se juntar ao MP-AM para representar contra a atual mantenedora da Fucapi.

De acordo com nota enviada pelo TJAM, a ACP nº 0613796-912018.8.04.0001, do Juízo da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, considerando a possível destinação de recursos federais à instituição demandada (a Fucapi), exarou despacho determinando a intimação da União Federal, para que se manifeste.

Caso a União decida se junta ao MPE na ACP contra a Fucapi, a medida deve se dá por meio da Advocacia-Geral da União em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Amazonas.

A AGU tem 15 dias, a partir da intimação, para se manifestar. O TJAM não soube informar a data exata em que o despacho foi protocolado, para informar o prazo estabelecido. Até o momento a AGU não havia dado retorno.

Entenda o caso

O MP-AM), por meio da 47ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Massas Falidas (PJFMF), ajuizou no último dia 6 de abril Ação Civil Pública De Intervenção Judicial com pedido de liminar contra a direção da Fucapi no TJ-AM.

Na ação, além do afastamento da Diretora-Executiva e membros do Conselho Diretor, o MP-AM pediu o bloqueio de bens móveis e imóveis no valor de R$150 milhões e a nomeação de um interventor provisório.

“A Fucapi não reúne mais as condições econômicas e, principalmente financeiras para continuar operando. Por isso, necessitou da intervenção do MP-AM para que, no caso de um eventual processo de falência, haja bens suficientes para a realização do Ativo da instituição de ensino”, detalha a liminar do MP-AM.

Azione Educação

O interventor provisório, empresa Azione Educação, que sustenta um patrimônio, segundo o MP-AM, de apenas R$ 150 mil, não teria condições de sustentar a Fucapi. Possui um patrimônio irrisório diante da dívida que a Fundação possui com os credores.

O diretor executivo da Azione, disse em coletiva no início de Abril que a empresa iria se comprometer primeiramente com um investimento de R$ 50 milhões de reais para recuperar as atividades educacionais.

Santana explicou que, de imediato, seriam aplicados R$ 5 milhões para custear pagamento de salários atrasados de colaboradores da Fundação. Por outro lado, o MP-AM temia que a proposta da Azione Educação não funcionasse na prática, o que deve acarretar na total extinção da empresa e direcionamentos dos bens e recursos ainda existente da Fucapi para outras fundações com mesmas finalidades.

