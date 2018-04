Procon-AM divulga pesquisa semanal de preços de combustíveis em postos

Os consumidores podem acessar os dados da pesquisa a qualquer momento por meio do aplicativo Procon Amazonas | Foto: Arquivo em Tempo

Manaus -O Procon Amazonas divulgou nesta sexta-feira (20), a pesquisa semanal de preços de combustíveis dos postos de Manaus, na qual constam os valores da gasolina comum, da gasolina aditivada, do etanol hidratado, óleo diesel comum (não aditivado) e óleo diesel S10 (aditivado).



Os consumidores podem acessar os dados da pesquisa a qualquer momento por meio do aplicativo Procon Amazonas, disponível para smartphones com sistemas Android e iOS.

O Aplicativo, desenvolvido em parceria com a Prodam, apresenta todos os dados coletados, para cada posto de gasolina, mostrando logo no início, os locais onde a gasolina está mais barata, mais cara, e o posto mais próximo do usuário.

Esta facilidade incentiva a livre concorrência e visa a inibir infrações à ordem econômica, como formação de cartel de preços, por exemplo, além de acompanhar o comportamento dos preços e ajudar o consumidor a buscar a economizar na compra de combustível.

A pesquisa constatou o menor preço da gasolina comum (R$ 4,42) na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. O preço mais caro é praticado na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, na zona leste de Manaus.





