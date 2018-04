5 dicas para seguir ao fazer compras pela internet

Manaus - Você já comprou alguma coisa pela Internet? Se sim, saiba que você não é o único. Essa é uma prática cada vez mais comum entre os brasileiros. Um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) nas capitais brasileiras revelou que 89% dos consumidores brasileiros realizaram ao menos uma compra online nos últimos 12 meses.

No entanto, assim como os consumidores tomam cuidado nas compras feitas de forma presencial, o cuidado precisa ser redobrado quando o assunto é a rede mundial de computadores, já que, por vezes, há o risco de comprar algum utensílio roubado. Mesmo sem saber, a pessoa pode estar cometendo o crime de receptação, cuja pena, definida pelo artigo 180 do Código Penal Brasileiro, pode ser multa ou 1 a 4 anos de reclusão.

No mês de março de 2018, o EM TEMPO noticiou a apreensão de duas motos roubadas no bairro Alvorada, durante uma das fases da operação Jejuardes, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Na ação, o proprietário de uma das motos foi preso pela Polícia e indiciado pelo crime de receptação, mesmo não sabendo que a motocicleta era roubada.

Para prevenir casos como este, a reportagem conversou com o delegado Gerson Aguiar, titular da Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas, que atende casos de crimes cometidos pela internet. De 2017, quando foi criada, até abril de 2018, a Delegacia Interativa já atendeu a cerca de 1000 casos de fraudes e vendas ilegais pela rede mundial de computadores.

Use e abuse do bom senso durante as compras pela internet | Foto: Reprodução

Confira as dicas!

1ª: Desconfie de compras muito baratas

De acordo com o delegado, os valores vantajosos, além dos que são praticados no mercado, são formas de engenharia social para a aplicação de golpes. “Quando for buscar produtos na Internet, seja nos portais de vendas online ou em grupos no Facebook, é sempre bom olhar a média dos preços praticados no mercado. Também é sempre bom ficar atento e desconfiar desses preços”.

2ª: Não deposite valores antecipados em conta corrente

Muitos casos que chegam à Delegacia Interativa, de acordo com o titular, são situações em que as pessoas fazem depósitos bancários sem nem mesmo ver o produto pessoalmente. “Já atendi um caso em que a pessoa depositou 50 mil reais de um carro sem nem ver o produto antes. É sempre bom que o comprador veja antes o produto e depois efetuar qualquer pagamento. Depositar antes pode ser golpe”, explica.

3ª: Sempre procure saber quem é o vendedor

Gerson Aguiar explica que é importante que o interessado em qualquer compra deve até mesmo investigar a vida do vendedor nas mídias sociais. “Existem sites que dão um perfil dos vendedores, com comentários acerca e tudo. É importante que quem esteja comprando verifique isso. Se não encontrar no site de vendas, procure nas redes sociais pelos perfis, veja o que as pessoas estão comentando, e tudo o mais”, ressalta.

O delegado ainda salienta que é importante verificar se a pessoa realmente existe, e se não é um perfil falso. “Sempre procure um número de telefone, ligue, verifique se o perfil é, de fato, real. Seguindo esses passos, aí sim, você pode dar andamento à compra”, completa.

4ª: Escolha lugares públicos para efetivar a compra

Ao comprar um produto, sempre escolher lugares públicos e não muito longes para ver o produto e efetivar a compra. Existem casos de pessoas que querem comprar produtos online, e o vendedor marca lugares onde os próprios vendedores são presas fáceis. “Se o vendedor marcar um local perigoso, conhecido por ser área vermelha ou de risco, tente marcar em um local mais público e mais ameno. Se ele não aceitar, desfaça o negócio imediatamente, porque você pode estar sendo vítima de um crime mais perigoso”, informa.

5ª: Ignorar os vendedores anônimos

Em sites de compras e grupos de vendas, existem sempre pessoas que vendem produtos que não existem. “E essas pessoas são facilmente identificáveis: geralmente são pessoas de outros países, que nos anúncios de vendas, cometem erros grotescos de língua portuguesa, porque apenas colocam as palavras no Google Tradutor para o nosso idioma”, explica.

Gerson Aguiar também adverte que os compradores não façam transações por cartões de crédito ou serviços de venda internacionais, como o PayPal, com esses vendedores. “Muitas vezes esses vendedores querem até se comunicar por e-mail, e ficam insistindo. Nesses casos, já corte logo e parta para outra proposta, para que você não tenha problemas”, finaliza.

Muitas outras dicas poderiam ser inseridas aqui, mas o recado final para o leitor é: use e abuse do bom senso durante as compras pela internet. Existem várias propostas tentadoras, mas que no final, acabam dando um grande problema para quem está comprando com um preço baixíssimo. Sempre tome cuidado, porque assim, suas compras serão mais tranquilas e seguras.