Amazonense assume presidência da Eletros no Brasil

Manaus - Após longa trajetória na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e com a experiência de titulr da Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento (Seplan), José Jorge do Nascimento Júnior tem um novo desafio em sua carreira profissional. Desta vez, ele assume a presidência da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). A entidade representa os interesses dos segmentos de eletroeletrônico e eletrodomésticos junto às entidades e aos órgãos públicos e privados do Brasil e exterior.



Nascido e criado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, Jorge Junior, será o primeiro amazonense e representante do no Norte do país a presidir a maior entidade do setor, no país. A partir de maio ele passa a residir em São Paulo, para um período de transição e junho ele passa a chefiar integralmente a Eletros. “Até lá teremos tempo para definir novas metas como o reposicionamento da marca, melhoria de relação com os órgãos públicos, parceiros privados e, diante disso, serão feitas novas avaliações profissionais”, afirma.

O novo titular assumirá a vaga de Lourival Kiçula, que estava à frente da associação há 11 anos. A escolha aconteceu no mês de março, após uma série de entrevistas, análise curricular e, por fim, a decisão do conselho. “Não sei como funcionou o processo de seleção. Entretanto, acredito que toda a minha carreira dentro da Suframa e a experiência como secretário de planejamento, mesmo curta, mas com grandes resultados, contribuíram para que eu chegasse até aqui”, pontua.

O novo titular da Eletros assumirá a vaga de Lourival Kiçula, que estava à frente da associação há 11 anos. | Foto: Marcio Melo

Experiências

Formado em administração com especialização em comércio exterior, José Jorge do Nascimento Júnior, participava ativamente do grupo da Suframa que realiza a Feira Internacional da Amazônia (Fiam). Ele passou mais de dez anos dentro da autarquia e conseguiu estabelecer uma relação fortíssima com o Polo Industrial de Manaus (PIM).

Jorge Junior conta que costumava lidar diretamente com o Processo Produtivo Básico (PPB), as negociações feitas com os ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). Isso estreitou os laços com a indústria, tão necessária no que diz respeito à geração de empregos, pagar impostos e resultar nos lucros”, avalia. “O PPB é uma ferramenta necessária para a retomada do crescimento industrial. Os processos precisam ser revistos para readequar os processos fabris e nada mais ser limitado”, completa.

Com o novo desafio, Jorge Junior aposta em um trabalho de resultados positivos. “Adquiri grande experiência ao longo dos meus 42 anos de vida. Nessa trajetória adquiri relações institucionais, governamentais e sempre mantive as portas abertas para que os avanços nunca parem”, comenta. “Além disso, é sempre necessário otimizar a relação com o poder público”, acrescenta.

Associação

Pouco conhecida no Amazonas, que cedia o segundo maior parque industrial de eletrônicos, a Eletros tem um grande leque de empresas associadas, entre elas a Canon, Elgin, Electrolux, Elsis, Mondial, Philco, Samsung, empresas que estão instaladas no complexo fabril de Manaus. Outras como a Tramontina, Singer, Mallory, Esmaltec também fazem compõem o elenco da Eletros, mas não operam na capital amazonense.

A associação representa as maiores indústrias brasileiras do setor eletroeletrônico e de eletrodomésticos brasileiras. A Eletros é responsável por 30% do faturamento do PIM. Os números, de acordo com Jorge Júnior, são significativos. “São 85 mil trabalhadores e o faturamento de todo o parque industrial fica na casa dos US$ 60 e 80 bilhões nos últimos 3 anos”, observou.

Mesmo pouco conhecida no Estado, a Eletros tem projetos para fortalecer suas ações em todo o Amazonas. “Faremos de tudo para estreitarmos uma relação positiva com as demais entidades de classe e fortalecermos a união no setor”, disse José Jorge.

