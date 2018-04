Feira agroindustrial deve injetar R$ 700 mil em Presidente Figueiredo

Manaus - Além de artistas nacionais de peso, a Festa do Cupuaçu também abre espaço para a exposição das principais novidades e atrativos da produção agrícola e dos setores pesqueiro e minerador do município na Feira Agroindustrial e de Negócios, realizada paralelamente ao evento artístico, entre os dias 27 e 30 de abril.

A expectativa para a 22ª edição da feira é de que cerca de R$ 700 mil sejam injetados na economia local a partir das negociações em torno dos produtos e projetos apresentados.

O evento paralelo à festa é coordenado pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueiro (Semada), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amazonas (Sebrae). De acordo com o titular da Semada, Ricardo Matos, os preparativos para a feira já estão em andamento.

“Estamos na fase de aquisição dos produtos, entre eles o carro-chefe, que é o cupuaçu. Os expositores já estão se organizando com seus estandes para levar ao público itens diferenciados com diferentes vantagens para negociação”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, o resultado em volume de negócios com a feira realizada no ano passado foi positivo. “Alcançamos entre R$ 400 e R$ 500 mil. Com o evento deste ano, esperamos superar esse valor e ficar na casa de R$ 700 mil”, declarou.

A feira contará com 20 estandes de diferentes segmentos, como agroindústria e laticínios, e mais 15 barracas com artesãos locais, que dispõem de produtos como doces feitos de cupuaçu, entre outros itens. Durante o evento, o público poderá acompanhar exposições de maquinários, comércios e serviços e até de cosméticos.

O titular da Semada acrescentou que a Feira Agroindustrial e de Negócios será realizada durante todos os dias da Festa do Cupuaçu, sempre a partir das 17h. “Esta é uma excelente oportunidade para quem pretende vender ou adquirir algum produto, fechar algum negócio. Todos os empreendedores participantes terão grandes chances de obter mais recursos”, destacou.

Novidades

A Feira Agroindustrial e de Negócios será também uma oportunidade de conhecer projetos diferenciados. Para a coordenadora de planejamento e desenvolvimento turístico de Presidente Figueiredo, Claudia Busatto, os expositores têm levado cada vez mais novidades para o evento. “Cada empreendedor tem se dedicado e se especializado em novos produtos para atrair mais clientes. Isso tem dado uma importância ainda maior para a feira”, enfatizou.

Neste ano, a feira contará com serviço de acesso à internet. “Ou seja, além do empresário vender o seu produto durante o evento, a comunicação vai ser algo bem acessível para todos”, afirmou. A coordenadora disse ainda que uma das empresas locais fará o lançamento de um aplicativo de turismo virtual.

Expectativa

Participando pela primeira vez da feira, a empresa Refrigeração Rondônia levará um grande estoque de produtos. No estande da empresa haverá motosserras, pulverizadores, roçadeiras, entre outras peças voltadas para a agricultura.

“Estamos começando agora e levaremos mercadorias totalmente novas para que os empresários do segmento possam conhecer e confiar no nosso trabalho. Estamos bastante animados e com grandes facilidades para negociação”, declarou o gerente da empresa, Reison Lima.

