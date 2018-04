Entrega de Declaração de Imposto de Renda entra na reta final

Na faculdade Martha Falcão, o atendimento à população é gratuito | Foto: Divulgação

Mais da metade dos contribuintes no Amazonas deverão entregar a Declaração de Imposto de Renda 2018 na reta final, a menos de dez dias do prazo final, instituído pela Receita Federal. Até a semana passada, 45% do total de 312 mil declarações aguardadas foram entregues. Em todo o Brasil, 14.811.921 declarações do Imposto de Renda foram entregues até às 17h de sexta-feira, 20/04. O número representa pouco mais da metade de 28,8 milhões aguardadas até 30 de abril.

O alerta de especialistas é não deixar para a última hora, sob o risco de faltar documentos necessários. Neste caso, a orientação é fazer a declaração incompleta, a fim de evitar multas, e fazer a retificação posteriormente.

Leia também: Receita abre na segunda-feira consulta a lote residual de restituição

“Orientamos não deixar para a última hora porque os riscos externos aumentam como, por exemplo, congestionamento no site da Receita Federal e risco de informações inconsistentes por parte do contribuinte que, na ânsia de preencher o documento, pode declarar valores errados, gerando inconsistências no cruzamento de dados com declarações de anos anteriores, correndo o risco de cair na malha fina”, alerta a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da faculdade Martha Falcão | Wyden, Lucilene Viana. Neste caso, o contribuinte receberá a restituição apenas após prestar esclarecimentos à Receita Federal.

O número representa pouco mais da metade de 28,8 milhões aguardadas até 30 de abril | Foto: Divulgação

Na instituição de ensino superior, o atendimento à população é gratuito, de segunda a sexta-feira, de 14h às 17h e aos sábados, de 9h às 12h, com a sugestão de doação de uma lata de leite em pó. Alunos do curso de Ciências Contábeis fazem a declaração sob orientação e supervisão de professores, entregando a comprovação do envio impressa.

No último dia 14/04, a primeira parte dos donativos arrecadados foram entregues ao abrigo Moacyr Alves, localizado na rua Profª Lea Alencar, 1014 - Alvorada I, Zona Centro-Oeste de Manaus, que desempenha atividades voltadas às pessoas com deficiências como ações de resgate, promoção, proteção e inserção social, educação, habilitação e reabilitação motora, assistência médica e emocional dos seus acolhidos, desde 1996.

Serviço

O quê: Atendimento gratuito para Declaração de Imposto de Renda 2018, ano base 2017;

Quando: de 13 a 30 de abril;

Onde: Faculdade DeVry | Martha Falcão (Rua Natal, nº 300 – Adrianópolis) – Laboratório 108;

Horário: das 14h às 17h (segunda a sexta-feira) e 9h às 12h (sábados);

Quanto: 1 lata de leite em pó (contribuição).

Leia mais:

Receita recebeu 6,5 milhões de declaração do IR em quase um mês

Inclusão de idosos como dependentes exige cuidado para não aumentar IR

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp