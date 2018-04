Gasolina em Manaus aumentou para R$5,03?

Manaus - Apesar do boato de que a gasolina havia aumentado para R$ 5,03 em Manaus, a reportagem do Em Tempo encontrou os valores do combustível congelados nos postos nas zonas Sul, Oeste e Centro-Sul na noite desta segunda-feira (23). Os preços variam entre R$ 4,49 e R$ 4,52, diferentes do que foi anunciado em grupos de WhatsApp e redes sociais. Porém, esses valores não devem permanecer por muito tempo. O aumento repassado pela Petrobras às refinarias pode doer o bolso dos consumidores manauaras ainda neste mês.

Apesar do reajuste do produto ser algo iminente, segundo especialistas do setor, ele não deve passar da casa dos R$ 5 (ainda). O valor de R$ 5,03 ainda é impraticável, se comparado ao percentual da elevação repassada pela estatal às refinarias, e, consequentemente, às distribuidoras. De acordo com o vice-presidente do Sindicato de do Comércio Varejista de Combustível do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, o aumento deve ser repassado pelos donos dos postos para os motoristas gradualmente.

"O aumento vai acontecer em breve. Algumas refinarias já passaram o aumento feito pela Petrobras para os postos, mas depende do dono fazer o cálculo e depois decidir de aumenta ou mantém o preço do combustível", explicou Dantas.

Para o motoboy Arlesson Cristo, de 25 anos, se houver um novo reajuste, ele deve fazer mudanças drásticas no orçamento familiar para continuar a trabalhar.

"Coloco R$ 50 de gasolina para rodar a tarde inteira, dure o trabalho. Se aumentar, vou ter que tirar mais dinheiro do bolso. Não é o meu empregador que coloca a gasolina, sou eu mesmo. Então, vou pagar para trabalhar literalmente", explicou o profissional.

O corretor de imóveis Francisco Pereira, de 47 anos, disse ao Em Tempo que está pensando em medidas para economizar com o transporte. Ele declarou que está pensando em deixar o carro na garagem e passar a utilizar um aplicativo de transporte privado.

"Com o aumento do combustível, eu vou deixar de sair de carro para visitar os clientes. Vou passar a pegar Uber porque vai sair mais em conta pra mim. Eu não vou me preocupar com o abastecimento do meu veículo" completou.

