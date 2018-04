Saiba o motivo da redução de abertura de novas microempresas no AM

Manaus - O mercado de trabalho contou, neste início de 2018, com menos pessoas sem emprego procurando abrir o próprio negócio por meio da constituição de empresa. A abertura de Micro e Pequenas Empresas Individuais (MEI) reduziu cerca de 18,2% no Amazonas de janeiro a março deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Junta Comercial do Amazonas (Jucea).



Segundo dados da Junta, em 2017 foram constituídas no primeiro trimestre 1.314 empresas. Mais da metade (55%) se tratava de MEI, outras 26% de Ltda (Limitada), e 18% foram Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada). No mesmo período deste ano, foram abertas 1.244, das quais 51% eram MEIs, 28% Ltda, 20% Eireli e 1% cooperativas.

No auge da crise econômica e com demissões em massa, como uma fonte de renda, a abertura de empresas individuais disparou no Amazonas, chegando a corresponder a 59% do total em 2014, e se mantendo na média de 56% do total das empresas constituídas nos anos de 2015 e 2016. No ano passado reduziu para 55% e 51% nos primeiros três meses deste ano.

O número tende a reduzir mais com um novo cenário da economia para o futuro. O economista Ailson Rezende explicou que as pessoas estão mais confiantes na abertura de novos postos de trabalho com o reaquecimento da economia. “Os trabalhadores preferem aguardar uma nova vaga de emprego, do que constituir uma empresa”, frisa.

Ailson avaliou que a expectativa é de que a economia melhore a partir do segundo semestre, ou seja, a partir de julho. “O forte em Manaus é a indústria, então apesar de lenta a recuperação, há a expectativa que já haja mais vagas no mercado, e têm alguns setores se recuperando, como o metalúrgico, o naval e principalmente o de duas rodas. Há outros que podem melhorar como o de eletroeletrônicos”, concluiu.

Nos primeiros três meses de 2017, foram fechadas 1.857 empresas, das a maioria esmagadora (85%) era ME, apenas 13% era LTDA e 2% Eireli. Nesse mesmo período foram fechadas 497 empresas, 71% foram MEIS, 26% LTDA e apenas 3% eram Eireli.

Mesmo com os resultados ruins no início do ano, 2017 terminou com um saldo positivo de 939 empresas abertas que não fecharam no decorrer dos meses. O primeiro trimestre de 2018 termina com saldo positivo de 747 empresas, que abriram e conseguiram se manter operando.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, também confirmou que o cenário de menor número de MEIs tem relação com a economia que estabilizou, e as demissões ficaram na média de 85 mil funcionários de mão de obra empregada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Os setores de bens de informática e de duas rodas deram uma melhorada. Ainda não dá para dizer que recuperou, porque ainda falta definir o cenário político do país. De qualquer forma já há estabilidade, se for comparar os resultados de agora com o do ano passado, está bem melhor”, comentou. Quando se trata do comércio, o nascimento de empresas pequenas que ainda é forte está estritamente ligado à troca de segmentos. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David Antônio, que explicou que os empresários ainda buscam apostar em segmentos que estão dando melhores resultados.

“A gente ainda percebe que têm empresários de olho no comportamento do mercado. Quando notam que existem segmentos que estão se destacando, apostam abrir novas empresas de serviços ou vendas, para tentar novos caminhos”, comentou Ataliba.

