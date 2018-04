Jornal EM TEMPO apresenta novo formato da edição impressa

Manaus - O retorno do Jornal Em Tempo em edição impressa ao modelo Standard foi apresentado na manhã desta terça-feira (24), em café da manhã, para convidados e empresas parceiras em um restaurante, na rua Via Lácta, Aleixo, Zona Centro-Sul.



O Em Tempo havia mudado para o formato berliner em outubro de 2017, porém a maioria dos leitores, por meio de e-mails e telefonemas manifestou a opinião, de que o jornal deveria retornar ao formato original. Para a direção do jornal, a opinião dos leitores é prioridade. Dessa forma, o jornal aumenta o número de páginas de conteúdo, para o modelo tradicionalmente mais aceito no mercado.

Para o diretor comercial do Em Tempo, Humberto Gandra, com o formato já consagrado, o principal beneficiado será o público.

"Nos meses em que a empresa adotou o modelo tabloide, mais curto e direto, percebemos que o público sentia uma carência por mais conteúdo. No novo formato, contaremos com mais informações jornalísticas e editoriais".

Neste período de transição, como o jornal fornecerá mais páginas e conteúdo, o preço, apesar de levemente aumentado, não prejudicará o consumidor. "Pensamos em todas as classes sociais, de maneira que o nosso público seja mais amplo. O nosso produto é para o consumidor amazonense de uma maneira em geral, sem acepções de classes", completou.

Melhorias e crescimento

Para o próximo semestre, o diretor comercial afirma que haverá mais novidades, com lançamentos de cadernos exclusivos e mais assuntos como saúde, carros e informações sobre o cotidiano das pessoas que moram no Amazonas. "Vale a pena esperar. Estamos planejando com o nosso setor de marketing. Pretendemos avançar ainda mais, para que possamos satisfazer o leitor".

Conteúdo

Jornalista Mário Adolfo retorna ao EM TEMPO como diretor de redação | Foto: Ricardo Oliveira

Também dentro deste momento de transição, o jornalista premiado, Mario Adolfo, volta ao grupo para assumir a diretoria de redação do jornal impresso. Com 40 anos de experiência, ele diz que quer resgatar a época áurea do veículo para a sociedade amazonense. "Quero fazer um bom jornalismo, imparcial e de credibilidade. Pautar notícias relevantes e manter a qualidade das informações. São marcas importantes em um veículo de comunicação, e pretendo manter enquanto estiver aqui", destacou.