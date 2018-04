Defensoria Pública abre inscrições para processo seletivo de estágio

Manaus- A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) estará com inscrições abertas para o 2º Processo Seletivo de Estágio de 2018, para estudantes de Direito a partir de segunda-feira, dia 23 de abril, até o próximo dia 27. Os interessados poderão se inscrever somente pelo site da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). As inscrições são gratuitas e limitadas a 150.

O Processo Seletivo de Estágio se destina ao preenchimento de 38 vagas de estágio em Direito, sendo 18 para início imediato e 20 para formação de cadastro reserva. Ao estagiário será oferecida uma bolsa mensal no valor de R$ 779 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais. O edital de abertura está disponível no site da DPE-AM, no link da Esudpam.

O candidato deverá buscar seu Cartão de Confirmação na sede da Esudpam, em seu novo endereço, na da Casa da Cidadania, Rua 2, casa 7, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, de 2 a 4 de maio, das 9h às 13h).

Leia também: Seduc abre processo seletivo para contratação de estagiários

A prova será realizada no dia 27 de maio, das 8h às 12h, na unidade da Defensoria Pública da Rua 24 de Maio, 321, Centro. Será aplicada uma prova de conhecimentos específicos, contendo 50 questões objetivas e uma subjetiva. O gabarito será divulgado também no dia 27 de maio, às 15h.

A confirmação e o local específico de prova de cada candidato serão divulgados no dia 23 de maio, no Diário Oficial Eletrônico e no site da DPE-AM





Leia mais:



De olho em bolsa de estudo? UniNorte abre vestibular com 200 bolsas

Com três polos de graduação à distância no Amazonas, Senac abre vagas

Sine Manaus abre vagas para área da saúde e industrial