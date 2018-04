Servidores do Amazonprev fecham rua em protesto por plano de cargos

Manaus - Um grupo de servidores do Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) foram às ruas para reivindicar o cumprimento do acordo salarial com o Governo do Estado, que está pendente há mais de seis anos. Os funcionários saíram da sede da instituição e fecharam a rua Visconde de Porto Alegre, no Centro de Manaus, no fim da manhã desta quinta-feira (26).

Com faixas, os manifestantes bloquearam a passagem de veículos para chamar a atenção da sociedade para o descaso do poder público sobre o tema.

De acordo com os servidores, o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR), determinado em acordo de 2012, está na Casa Civil, aguardando aprovação do Governo do Estado.

De acordo com as informações repassadas pelos servidores, os mais de 60 funcionários entraram na Amazonprev em 2005. Em 2012, saiu a lei do PCCR, que por sua vez deveria ser concluído e aprovado em até 90 dias. A lei complementar 30 de 2001, teve alteração e garantia a publicação do PCCR em fevereiro de 2012.

Entretanto, até hoje o Governo do Estado, por meio da Casa Civil, que está com o documento desde 2014 não deu uma solução. “Não tem nenhum motivo para nosso PCCR estar empacado. Vários órgãos estaduais já tiveram seus pleitos atendidos e o nosso, que estava lá antes, não recebe nenhum retorno. Nosso objetivo não é fazer greve, mas se não tivermos um retorna essa será a única solução”, disse um servidor, que preferiu não ter o nome divulgado.

Os servidores reforçaram que não querem entrar em greve, pois caso isso ocorra, os serviços previdenciários serão prejudicados, o que pode fazer o Estado perder Certificado de Regularidade Previdenciária, ou seja, não poderá fazer convênios e nem receber repasses federais. A reportagem entrou em contato com o Governo do Amazonas e aguarda um posicionamento do poder público.



