No Amazonas, mais de 211 mil já entregaram a declaração do IRPF 2018

Manaus - Perto de encerrar o prazo para entrega da declaração do imposto de renda, no Amazonas foram entregues 211.617 documentos, até as 11h desta quinta-feira, 26 de abril. O montante de declarações entregues é de 67,8% das 312.000 mil esperadas.

O prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda se estenderá até o dia 30 de abril. Os números do estado estão pouco baixo da média nacional que está com 69,4% de entregas.

Em aproximadamente 48h, a declaração é processada e o resultado fica disponível para consulta no portal e-CAC. O sistema aponta claramente o motivo do erro e a declaração pode ser retificada.

Veja alguns casos que obrigam o contribuinte a apresentar a Declaração

Ajuste Anual

1. recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;

2. recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;

3. obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

4. relativamente à atividade rural:

a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;

b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2016 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2016;

5. teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$300.000,00;

6. passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de dezembro;

7. optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº11.196, de 21 de novembro de 2005.

O contribuinte que entregar a declaração após o prazo previsto ou não apresentar, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

Existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;

Inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74. As principais razões pelas quais as declarações foram retidas em 2017 foram as seguintes:

1. omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes;

2. divergências entre os valores informados na declaração do IRPF e os informados pelas fontes pagadoras;

3. dedução de previdência oficial ou privada;

4. dedução de dependentes;

5. dedução de Pensão alimentícia;

6. outras deduções;

7. despesas médicas.

TV Receita

A Receita Federal divulgou no canal da TV Receita no youtube uma série com 11 vídeos sobre o imposto de renda da pessoa física. A série, chamada TV Receita Responde, aborda as principais dúvidas que surgem nesta época de entrega da declaração.

Todas as informações sobre a declaração do IRPF 2018 estão disponíveis no link

Leia mais:

Dia das Mães deve alavancar vendas em quase 100%



Dólar sobe e fecha próximo dos R$ 3,50 nesta quarta

Setor automotivo aguarda novos incentivos prometidos para maio

Projetos industriais trazem investimentos de R$ 345 mi ao Amazonas